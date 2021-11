Porto Alegre Saiba quem são os vencedores da edição 2021 do Prêmio Açorianos de Música, promovido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Cerimônia de entrega dos troféus teve apresentação de integrantes da Banda Municipal. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Em cerimônia realizada na Cinemateca Capitólio, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre divulgou na noite desta segunda-feira (22) os vencedores do Prêmio Açorianos de Música em 2021. O evento teve como atração especial a apresentação de integrantes da Banda Municipal.

Estiveram presentes o titular da pasta, Gunter Axt, seu adjunto Clóvis André, o músico gauchesco e atual titular da Coordenação de Música da SMC, Elton Saldanha. Também compareceram a secretária-adjunta estadual da Cultura, Gabriella Meindrad, e da diretora do Instituto Estadual de Música (IEM), Cida Pimentel.

Neste ano, o prêmio fez uma homenagem especial à Confraria da Música do Rio Grande do Sul, criada em 2012. Desde o início da pandemia, o grupo distribuiu 2,5 mil cestas básicas para quase 100 profissionais desempregados do segmento, a partir da arrecadação de R$ 160 mil em transmissões e leilões on-line.

Instrumental

– Compositor: Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes, pelo álbum “Capricórnio”;

– Melhor Intérprete: Rafael Lima, pelo álbum “Saudades de Casa”;

– Instrumentista: Rafael Lima, pelo álbum “Saudades de Casa”;

– Álbum do Ano no gênero instrumental: “Hemisférios”, de Pedro Tagliani.

Erudito

– Compositor: Carlos Lazzari, pelo álbum “Momentum”;

– Intérprete: Hugo Pilger pelo álbum “Claudio Santoro: “Obra Integral para Violoncelo e Piano”;

– Instrumentista: Ney Fialkow pelo álbum “Claudio Santoro: “Obra Integral para Violoncelo e Piano”;

– Álbum do Ano no gênero erudito: “Claudio Santoro: “Obra Integral para Violoncelo e Piano”, de Hugo Pilger e Ney Fialkow.

Regional

– Compositor: Pedro Terra pelo álbum “Canções de Amor à Terra Bruta”;

– Intérprete: Grupo Barbicacho pelo álbum “Pagos do Sul”;

– Instrumentista: Ricardo Martins pelo álbum “Transcendência”;

– Álbum do Ano no gênero Regional: “Pagos do Sul”, do Grupo Barbicacho.

MPB

– Compositor: Dejeane Arruee e Graziela Pires, pelo álbum “Voa” do grupo 50 tons de Pretas;

– Intérprete: Dejeane Arruee e Graziela Pires, por “Voa” do grupo 50 tons de Pretas;

– Instrumentista: Luiz Mauro Filho, pelo álbum “Happy Madness” do grupo Delicatessen;

– Álbum do Ano no gênero MPB: “Voa”, do grupo 50 Tons de Pretas.

Pop

– Compositor: Tiago Ferraz pelo álbum “A Linda Canção do Sábio Sabiá”;

– Intérprete: Luana Fernandes, pelo álbum “Lua de Outubro”;

– Instrumentista: Eloy Fritsch, pelo álbum “Moments in Paradise”;

– Álbum do Ano no gênero MPB: “A Linda Canção do Sábio Sabiá” de Tiago Ferraz;

– Live do ano : “Il Gioco Dell’ Amore”, do grupo Lux Sonora;

– Clipe do Ano: W Negro pelo álbum “After Black Negro Dono”;

– Álbum do Ano: “Hemisférios”, de Pedro Tagliani.

