Economia Saiba quem tem direito ao lucro do FGTS que a Caixa vai distribuir

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Valor de R$ 15 bilhões será liberado pela Caixa ainda este mês. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após registrar um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões em 2023, o FGTS vai distribuir 65% deste valor, ou R$ 15,2 bilhões, aos seus cotistas, ou seja, aos trabalhadores que tem ou tiveram carteira assinada e ainda têm saldo no Fundo. A Caixa Econômica Federal fará o depósito ainda este mês.

Mas quanto cada um vai receber? Quem tem direito a esses valores? E como consultar o saldo no Fundo? Veja a seguir e consulte a calculadora para saber quanto será depositado na sua conta.

1) Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Todos os trabalhadores que tinham saldo no Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2023, em contas ativas ou inativas, vão receber uma fatia do lucro do FGTS.

2) Quanto será pago de lucro do FGTS?

O valor será proporcional ao saldo existente naquela data. Assim, por exemplo, quem tinha R$ 10 mil naquela data, vai ganhar agora R$ 264.

3) Quando vai ser pago o lucro do FGTS 2024?

A Caixa vai fará o depósito até o fim de agosto.

4) Posso sacar o dinheiro do FGTS?

Não. O dinheiro será depositado na sua conta do Fundo. Esses recursos vão engordar seu saldo, o que significa que da próxima vez que o trabalhador fizer um resgate terá um valor maior à sua disposição.

Os resgates seguem as regras do Fundo, disponíveis no site da Caixa. Poderão ser feitos com as seguintes finalidades ou nas seguintes ocasiões:

* comprar casa própria

* se o trabalhador for demitido sem justa causa

* se o trabalhador quiser usar o saque-aniversário

* quando o trabalhador se aposentar

* quando completar 70 anos; entre outras situações.

Rendimento

Por lei, o saldo do FGTS é corrigido em 3% ao ano, mais a Taxa Referencial. O governo calcula que, com o repasse de R$ 15,2 bilhões do lucro do Fundo aos cotistas, a rentabilidade do dinheiro do trabalhador ficará 3 pontos percentuais acima da inflação e vai ser próximo ao ganho da poupança em 2023.

Como consultar

A consulta do saldo pode ser feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Veja como fazer:

* Passo 1. Baixe o aplicativo FGTS, para IOS ou Android

* Passo 2. Selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso

* Passo 3. Preencha com o CPF e os demais dados solicitados, como nome completo, data de nascimento e e-mail. Cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números. Para finalizar, clique no botão “não sou um robô”. Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro

* Passo 4. Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada. Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder. Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. Em seguida, basta acessar o saldo.

* Passo 5. Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2023, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, clique em “confira suas contas”. Em seguida, “ver extrato” e cheque o valor do saldo em dezembro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/saiba-quem-tem-direito-ao-lucro-do-fgts-que-a-caixa-vai-distribuir/

Saiba quem tem direito ao lucro do FGTS que a Caixa vai distribuir

2024-08-07