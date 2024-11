Mundo Saiba quem Trump escolheu até agora para o seu novo governo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

O nome de Wiles foi o primeiro anunciado por Trump para compor a equipe de seu segundo mandato. (Foto: Getty Images)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está montando seu novo governo e já escolheu alguns nomes que estarão em postos-chave em sua nova gestão, que começa em janeiro de 2025. Veja quem já foi anunciado até agora:

Susie Wiles

O nome de Wiles foi o primeiro anunciado por Trump para compor a equipe de seu segundo mandato. Ela é considerada uma das principais arquitetas da vitória do republicano nas eleições presidenciais. Nos Estados Unidos, o cargo de chefe de Gabinete pode ser comparado com o de ministro da Casa Civil do Brasil. Entre as funções está a coordenação das atividades do governo e a organização das demais secretarias. Susie também deverá operar como uma das principais conselheiras do presidente.

Wiles foi uma das responsáveis por levar Trump ao poder em 2016 e ajudou a limpar o nome do republicano em 2021, após apoiadores invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro daquele ano.

Elise Stefanik

Elise Stefanik será representante dos EUA na ONU e defenderá a política isolacionista que o governo de Trump deve adotar a partir de janeiro. Seu nome foi anunciado pelo novo presidente na segunda (11). Stefanik, de 40 anos, é atualmente a quarta republicana mais importante na Câmara dos Deputados e atua como presidente do partido Conferência Republicana desde 2021. Ela tem sido uma das aliadas mais leais de Trump na casa legislativa e foi até considerada como uma potencial escolha para vice-presidente.

Inicialmente crítica de Trump, ela foi se aproximando do republicano até, em 2019, se declarar como “ultra-Maga”, em referência ao slogan de Trump “Make America Great Again” (ou “Façam os EUA grandes novamente”, em português).

Tom Homan

Homan foi diretor do departamento de Imigração e Alfândega dos EUA no primeiro mandato de Trump. Em uma rede social, o presidente eleito disse que Homan será o “czar da fronteira” — título jocoso que Trump deu a Harris — no próximo governo dele.

Stephen Miller

Ex-conselheiro de Trump, Stephen Miller foi anunciado pelo republicano na segunda como vice-chefe de governo para a política, um cargo de confiança. Miller está por trás das políticas mais duras de imigração adotadas por Trump entre 2017 e 2021 e é o “pai” do muro na fronteira entre os EUA e o México, marca registrada do primeiro mandato do republicano.

Marco Rubio

Trump deve nomear Marco Rubio, o senador pela Flórida, para o cargo de secretário de Estado, informaram o “The New York Times” e fontes da agência Reuters na noite de segunda-feira (11). O cargo é equivalente ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil.

Mike Waltz

Michael Waltz foi o escolhido por Trump para assumir o cargo de conselheiro de Segurança Nacional dos EUA. O deputado republicano pela Flórida é um veterano de guerra e crítico à China. Waltz é marido de Julia Nesheiwat, que ocupou o mesmo cargo durante o primeiro mandato de Trump, e ele representará os EUA na linha de frente de uma série de crises que envolvem a segurança nacional do país —desde o esforço contínuo para fornecer armas à Ucrânia e as crescentes preocupações com a aliança entre Rússia e Coreia do Norte até os ataques persistentes no Oriente Médio por procuradores do Irã e a busca por um cessar-fogo entre Israel, Hamas e Hezbollah.

Kristi Noem

Trump escolheu a governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, para ser a secretária de Segurança Interna dos EUA em seu novo governo, segundo a agência Reuters nessa terça (12). O anúncio oficial por Trump ainda não ocorreu, mas fontes da Reuters adiantaram a informação.

Mike Huckabee

Huckabee é republicano, ex-governador do Arkansas e pastor batista. Como político, ele já expressou posições contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra o aborto exceto em caso de risco à vida da gestante e disse não acreditar na teoria da evolução das espécies de Darwin. Huckabee, 69, já criticou o presidente Joe Biden por pressionar Israel a moderar sua condução na guerra de Gaza.

Lee Zeldin

Foi anunciado chefe da Agência de Proteção Ambiental. Em um comunicado, Trump disse que ele vai tomar decisões rápidas e justas para eliminar regulações ambientais e liberar o potencial da economia — e que, ao mesmo tempo, vai manter padrões ambientais elevados, garantindo água e ar limpos para as pessoas. As informações são do G1.

2024-11-12