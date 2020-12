Variedades Saiba se o calor do verão pode afetar a sua saúde ginecológica

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns cuidados podem reduzir ou prevenir infecções por fungos no verão. (Foto: Reprodução)

Vivemos no Brasil, onde o clima costuma parecer brutalmente quente o ano todo. É importante nos protegermos, não só esquecer do protetor solar, bem como reconhecer que o calor pode impactar o nosso corpo de maneira geral e especificamente em relação à saúde ginecológica.

Com a chegada do verão, aumentam os casos de uma das doenças que mais afetam a saúde feminina, a candidíase. Trata-se de uma infecção localizada nas regiões da vulva e da vagina, causada por um fungo, em geral a Cândida Albicans. Para evitá-la, os cuidados com a higiene pessoal devem ser redobrados nesta época do ano, em que há o aumento da temperatura.

A ginecologista Dra. Camila Ramos explica que o calor causa a alteração da acidez na vagina e a redução dos bacilos de defesa da flora de proteção, facilitando a proliferação da doença. Inchaço, coceira, inflamação vulvar e vaginal, além de secreção esbranquiçada e densa, são os principais sintomas da candidíase. A doença tem a alteração da flora vaginal, sua principal causa. Ressalta a ginecologista.

Dicas para enfrentar o calor

1-Se viajar, planeje com antecedência. Tente marcar uma consulta com a sua ginecologista, leve uma receita para o caso de emergência. Assim se a candidíase aparecer, não vai atrapalhar sua viagem.

2-Tenha cuidado quando se trata de higiene. Durante o verão, as mulheres tendem a remover os pelos pubianos com frequência. Dependendo do método de remoção, a limpeza pode causar pêlos encravados, queimaduras incômodas com lâmina de barbear e infecções dos folículos capilares ou foliculite. A limpeza também pode causar lesões na pele, incluindo queimaduras por cera quente, cortes ao barbear e até micro-abrasões expostas aos olhos, todas as quais podem ser infectadas e aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis (DSTs), incluindo o vírus do papiloma humano ( HPV) e molusco contagioso. Também é importante manter uma boa higiene após qualquer tipo de depilação e manter a área limpa enquanto monitora quaisquer sinais de infecção.

3-Não seja excessivamente agressivo com a higiene vaginal. A vagina não precisa de atenção extra ou limpeza apenas por causa do clima mais quente; é uma parte incrível da anatomia feminina, com a capacidade de suportar todos os tipos de mudanças no pH de fluidos como sangue menstrual e ejaculação pós-relação sexual. Sua vagina pode se ajustar rapidamente às condições normais por conta própria, e isso não mudará durante o verão.

As infecções vaginais por fungos podem ser evitadas?

1-Mantenha sua área vaginal limpa. Use água e sabão neutro sem cheiro. Enxague bem.

2-Depois de usar o banheiro, limpe da frente para trás para evitar espalhar leveduras ou bactérias de seu ânus para a vagina ou trato urinário.

3-Use roupas íntimas que ajudem a manter a área genital seca e não retenha o calor e a umidade. Uma boa opção é a roupa íntima de algodão.

4-Evite roupas justas, como meia-calça e jeans justos. Isso pode aumentar o calor corporal e a umidade na área genital.

5- Troque o maiô molhado imediatamente. Vestir um maiô molhado por muitas horas pode manter sua área genital quente e úmida.

6- Troque os absorventes ou tampões com frequência.

7-Não use desodorantes ou sprays, perfumes. Esses itens podem alterar o equilíbrio normal dos organismos em sua vagina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades