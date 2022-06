Saúde Saiba se quem tem diabetes pode comer doce

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Apesar de seguir uma dieta restrita na maior parte do tempo, é possível apreciar uma boa sobremesa de vez em quando. (Foto: Reprodução)

Após receber o diagnóstico de diabetes, uma grande dúvida pode surgir: não posso mais comer doce? Afinal, as sobremesas fazem parte do dia a dia de muitas pessoas – e abrir mão do açúcar pode significar um grande esforço, especialmente em momentos de confraternização.

De acordo com o portal “Tua Saúde”, pessoas diabéticas devem evitar o consumo de doces. Isso porque a taxa de glicose no sangue pode elevar com o consumo de grandes quantidades de açúcar, aumentando consigo o risco de doenças associadas ao diabetes.

Dentre os riscos de se consumir açúcar na diabetes estão a chance de desenvolver cegueira, problemas renais, problemas cardíacos e dificuldade na cicatrização.

No entanto, você não precisa abandonar os doces de uma vez por todas, caso sofra com diabetes. Apesar de a necessidade de seguir uma dieta restrita na maior parte do tempo, é possível apreciar uma boa sobremesa de vez em quando.

Para isso, você deve seguir uma alimentação saudável e balanceada – preferencialmente acompanhada por endocrinologista e nutricionista. Além disso, quando for consumir preparos com açúcar, opte por aqueles feitos em casa.

É considerado diabetes a partir de quanto?

A glicose de jejum entre 100 e 125 mg/ dL é chamada de glicemia de jejum alterada. A partir de 126 mg/dL já temos o diagnóstico de diabetes. Na glicose sem jejum, valores acima de 140 mg/dL remetem ao diagnóstico de Intolerância à Glicose e acima de 200mg/dL, também temos o diagnóstico de diabetes.

Como controlar o diabetes

Para controlar seus níveis de açúcar no sangue, a recomendação do portal é que se consuma alimentos ricos em fibras em todas as refeições, ingerindo entre 25 e 30 gramas diariamente. Você também deve optar por aqueles com baixo índice glicêmico.

Além disso, não abra mão da prática de exercícios físicos. Ela é uma grande aliada no controle da diabetes, pois controla os níveis de açúcar no sangue. Tente praticar entre 30 e 60 minutos de exercícios por dia.

A última recomendação é que o acompanhamento médico seja constante e que as orientações sejam respeitadas com rigor, utilizando os medicamentos indicados e seguindo um plano alimentar adequado. Dessa forma, consumir um docinho de vez em quando não será um problema.

