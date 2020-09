Bem-Estar Saiba se tomar banho frio é mesmo bom para a saúde

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Como tudo na vida, aprender a tomar um banho frio é uma questão de hábito. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há quem ame e há quem odeie tomar banho frio. Mas há também aqueles que só tomam banhos frios por acreditarem que faz bem. Mas afinal, quais são os benefícios do banho frio para a saúde? Confira agora o que a ciência diz a respeito.

Benefícios do banho frio para sua saúde: Estimula o corpo a sair do estado de sonolência; Auxilia em processos inflamatórios; Deixa a pele e os cabelos mais bonitos; Reduz o estresse; Acalma peles sensíveis; Auxilia a digestão.

1. É um estimulante natural

Tal como aquela xícara cheia de café, o banho frio também é um ótimo estimulante para o corpo. E isso ocorre porque a baixa temperatura da água promove a circulação sanguínea, o que, por sua vez, fornece mais oxigênio ao corpo.

Assim, para quem tem dificuldade em acordar cedo, tomar uma ducha logo de manhã pode ser uma maneira eficaz de conseguir sair do estado de sonolência com mais facilidade.

Mas caso sua intenção não seja acordar, e sim dormir, troque a ducha fria por um banho morno.

2. Reduz processos inflamatórios

Quem sofre com processos inflamatórios também pode se beneficiar de uma boa ducha fria. Isso porque a água fria reduz a vasodilatação do corpo. Assim, tomar um banho gelado pode ser benéfico principalmente para quem sofre com tendinites e outras contusões musculares, como bursites.

3. Deixa a pele e os cabelos mais bonitos

E os benefícios do banho frio não param por aí. A água em baixas temperaturas também promove o fechamento dos poros, além de evitar o ressecamento dos cabelos e outros problemas associados, como a caspa.

4. Acalma a pele sensível

Você tem sofrido com coceiras debilitantes, psoríase ou até mesmo com queimaduras solares? Há diversos estudos que associam os banhos gelados com a diminuição do processo inflamatório da pele.

E isso ocorre porque a água fria funciona como um calmante natural para a pele, diferente da água quente que potencializa a irritação.

Mas não pense que só por tomar um banho gelado o seu processo inflamatório acabará. Se estiver com algum desses problemas, consulte um médico, para que ele prescreva o tratamento adequado para o seu problema.

5. Combate o estresse

Alguns estudos também garantem que tomar um banho frio também é uma medida eficaz de combate ao estresse. Por isso, se você estiver se sentindo estressado, pare o que estiver fazendo e aproveite um banho geladinho.

E se quiser conferir quais sintomas de estresse estão presentes em seu dia a dia, confira este quiz!

6. Auxilia a digestão

Há muitas pessoas que relataram melhoras no sistema digestivo depois que passaram a adotar o hábito de tomar banhos frios. Isso ocorre porque o banho frio aumenta a frequência cardíaca e promove a circulação sanguínea – inclusive para o estômago e para o intestino!

Dicas para tornar o banho frio um hábito

Mesmo no verão, tomar um banho frio pode ser uma tarefa desafiadora para muita gente. Mas há formas de conseguir adaptar o corpo às baixas temperaturas da água.

Uma boa dica é imergir o corpo por partes. Assim, comece primeiro com as mãos, e em seguida com os antebraços. Depois, molhe os tornozelos e em seguida as pernas.

Pode ser incômodo no começo, mas não desanime. Como tudo na vida, aprender a tomar um banho frio é uma questão de hábito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar