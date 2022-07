Economia Salário médio dos brasileiros cai 5% em um ano e chega a R$ 2.652

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Mesmo com queda da remuneração, número elevado de profissionais no mercado de trabalho aumenta massa de rendimento para R$ 255,7 bilhões. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mesmo com queda da remuneração, número elevado de profissionais no mercado de trabalho aumenta massa de rendimento para R$ 255,7 bilhões. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O salário médio real habitual recebido pelos trabalhadores brasileiros alcançou R$ 2.652 no fim do primeiro semestre de 2022, valor 5,08% inferior ao apurado há um ano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na comparação com o primeiro trimestre, quando a renda média dos profissionais era de R$ 2.632, houve uma estabilidade, com crescimento de 0,76% nas remunerações, conforme os dados apresentados pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

Mesmo com a queda de rendimento, a redução do número de trabalhadores na busca de uma colocação profissional fez a massa de rendimento chegar a R$ 255,7 bilhões, um aumento de 4,4% na comparação com o trimestre anterior e de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa, os resultados refletem a expansão da ocupação no trimestre. “Embora não haja aumento no rendimento médio dos trabalhadores, houve crescimento da massa de rendimento porque o número de pessoas trabalhando é bastante elevado”, ressalta ela.

