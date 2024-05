Economia Salários de servidores estaduais serão pagos na próxima sexta-feira

O governo do RS fará a antecipação do 13º salário até o dia 15 de junho

A folha dos servidores estaduais será paga na próxima sexta-feira (31), após equipes da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) e do Tesouro do Estado tomarem medidas para garantir o pagamento em meio ao desligamento preventivo de equipamentos em razão das cheias registradas em Porto Alegre.

Como foi processada em um ambiente contingencial, a folha incluirá todas as informações registradas no sistema RHE (Recursos Humanos do Estado) até 6 de maio, data em que os sistemas passaram a ficar inoperantes.

Desta forma, será paga a remuneração mensal dos servidores, incluindo vantagens e gratificações já concedidas. As horas extras da pasta de Segurança Pública também estão previstas para a folha de maio, assim como os acertos do auxílio-refeição pago no dia 20.

Não estará incluído na folha de pagamento o que não pode ser lançado depois que o sistema ficou indisponível. Isso inclui nomeações, gratificações de substituição, concessão e interrupção de férias.

Após o retorno pleno dos sistemas, os departamentos de Recursos Humanos de cada órgão farão as manutenções necessárias. As pendências serão pagas até 14 de junho, em folha suplementar.

O Tesouro do Estado alerta, ainda, que segue trabalhando para que os servidores tenham acesso à consulta aos contracheques antes do dia 31 de maio. O governo gaúcho também fará a antecipação do 13º salário até 15 de junho, conforme já anunciado pelo governador Eduardo Leite.

