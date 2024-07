Economia Saldo da carteira de crédito no Brasil deve aumentar 9,9% em doze meses

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Em junho, Brasil deve registrar quinto mês seguido de avanço no ritmo de expansão anual da carteira Foto: Agência Brasil Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O saldo total da carteira de crédito deve crescer 1,1% em junho, de acordo com a Pesquisa Especial de Crédito da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Se a projeção for confirmada, o País deve registrar o quinto mês seguido de avanço no ritmo de expansão anual da carteira.

Isso levaria a um aumento de 7,7% em janeiro para 9,9% em junho. Ainda de acordo com a Febraban, “o resultado sinaliza a continuidade do processo de retomada do crédito no fechamento do 1º semestre, devido ao ciclo de flexibilização monetária observado no período.”

Deve ser destacado, ainda em junho, o crédito destinado às empresas. A projeção é de que ele avance 1,8%. Neste caso, a carteira livre deve crescer 2%.

O aumento tem em vista o período positivo das linhas de descontos, por exemplo. Para a carteira direcionada, as projeções indicam uma alta de 1,4%. Ela deve ser explicada pela ampliação de programas públicos, como o Desenrola Pessoa Jurídica, e por medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul.

Com isso, a expansão anual da carteira para PJs deve crescer de 6,6% para 7,7%. A pesquisa da Febraban aponta ainda que o saldo destinado às famílias deve crescer 0,6% no sexto mês do ano. As carteiras com recursos livres, neste caso, devem crescer 0,6% e as com direcionados, 0,7%.

Com isso, a expansão anual da carteira para PFs deve crescer de 11,0% para 11,6%. Com relação às concessões de crédito, deve haver uma alta de 0,1% em junho. Caso ajustado pelo número de dias úteis, o percentual de crescimento deve chegar a 5,1%.

