Tecnologia Samsung lança Galaxy S21 FE no Brasil por R$ 4.499, mesmo preço de 2020

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Galaxy S21 FE chega em quatro opções de cores. (Foto: Reprodução/Samsung)

O Galaxy S21 FE tem preço sugerido de R$ 4.499 no Brasil, revelou a Samsung na manhã desta terça-feira (11). O smartphone intermediário custa o mesmo valor do Galaxy S20 FE, de novembro de 2020, um indicativo de que a inflação não impactou o primeiro lançamento da marca neste ano. As vendas já começaram na loja online oficial e no varejo. São quatro cores: preto, branco, verde e violeta.

O produto tem FE (Fan Edition) no nome por trazer recursos elogiados pelos fãs da marca. O processador é o Exynos 2100, de fabricação própria da Samsung, um octa-core que trabalha em velocidades até 2,9 Ghz. O modelo chega ao país apenas uma semana após o anúncio global, na configuração com memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB.

A tela do Galaxy S21 FE tem 6,4 polegadas com painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+. Assim como na geração anterior, o modelo segue com a taxa de atualização de 120 Hz, que proporciona imagens mais fluidas e com menos rastros.

A câmera, que conta com estabilização ótica de imagem, também teve recursos aprimorados. Os donos da linha FE valorizam a câmera frontal – que nesta edição tem 32 MP. De acordo com dados da Samsung, a adesão é 19,2% maior no S20 FE do que no S21 e no S21 Plus.

O conjunto fotográfico é distribuído da seguinte forma: Principal de 12 MP (f/1.8); Ultra wide de 12 MP (f/2.2 e 123º); Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4); Câmera frontal de 32 MP (f/2.2).

A ficha técnica do Galaxy S21 FE inclui bateria de 4.500 mAh, que deve suportar um dia de uso. O dispositivo conta com carregador com fio de 25 Watts e suporte a recarga sem fio de 15 Watts. Ele também possui o recurso que possibilita repassar energia para outros equipamentos por indução – batizado pela empresa de Wireless PowerShare.

O S21 FE roda sistema Android 12 – o mais recente liberado pelo Google – em conjunto com a interface One UI 4, com o visual característico dos smartphones da Samsung, também na versão mais atual. O modelo tem certificação IP68, que garante resistência à água em profundidades de até 1,5 metro por cerca de 30 minutos.

O Galaxy S21 FE não traz carregador na caixa. De acordo com o gerente de produto sênior Renato Critini, os consumidores que precisarem do componente poderão solicitá-lo pelo site samsungparavoce.com.br até 30 dias depois da compra. O envio do item é gratuito. Em evento com jornalistas, a fabricante não estipulou um prazo para o fim da campanha.

