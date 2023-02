Tecnologia Samsung libera app Camera Assistant para mais modelos de smartphones

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

O aplicativo Camera Assistant foi inaugurado no Galaxy S22. (Foto: Reprodução)

A Samsung tornou o app Camera Assistant compatível com mais aparelhos. A atualização de número 1.1.00.4 do aplicativo introduz suporte as linhas Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, mas somente se estiverem rodando a One UI 5.1 baseada no Android 13.

O aplicativo Camera Assistant foi inaugurado no Galaxy S22, mas até agora não tinha sido disponibilizado para mais aparelhos. Recentemente, o app recebeu mais funções, como a capacidade de ajustar a definição de imagens, a velocidade de captura, mais opções para o obturador e alternativas para timer.

Todas essas novidades e as funções conhecidas do aplicativo de câmera serão liberadas para mais modelos, finalmente. O assistente de câmera permite que o usuário capture melhor o momento, com opções mais granulares para recursos básicos do dispositivo.

Requer One UI 5.1

Por se tratar de um app proprietário da Samsung, a distribuição é feita pela Galaxy Store, loja de apps da companhia instalado nativamente na One UI. É necessário ter a One UI 5.1 instalada no celular para rodar o programa, o que restringe o acesso ao app por enquanto, já que a atualização não está amplamente disponível em todas as regiões.

É possivel, inclusive, que a distribuição do update desacelere em breve. Recentemente, queixas de usuários começaram a se acumular na internet acerca do consumo exagerado de bateria após a instalação da One UI 5.1.

