Samu em Porto Alegre retoma capacitação com noções de primeiros socorros

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Um dos propósitos do curso é tentar diminuir o número de trotes. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre retomou, nesta sexta-feira (29) a programação do Samu Cidadão, capacitação voltada ao público em geral com informações sobre primeiros socorros nas situações mais comuns e com potencial de agravo, além de técnicas de reanimação cardiorrespiratória. As atividades ocorreram das 8h às 12h, na sede localizada na avenida Ipiranga, 3501, na capital gaúcha. A interrupção ocorreu em função da pandemia de covid.

Em aulas expositivas e oficinas práticas, o aprendizado começa com uma conversa a respeito do funcionamento do Samu, desde a recepção do chamado pela telefonista no 192 até o desfecho da ocorrência. A ideia do curso é tentar diminuir o número de trotes e ampliar a informação, para que as pessoas saibam como agir diante de uma situação de emergência à vida.

Os alunos aprendem a usar o desfibrilador externo automático, no intuito de capacitar voluntários para fazer o primeiro atendimento a vítimas de paradas cardiorrespiratórias, um agravo que é quase sempre repentino e imprevisível e registra em média três ocorrências por dia pelo Samu.

Os próximos encontros estão previstos para os dias 13 de maio e 24 de junho, das 8h às 12h. Informações podem ser obtidas pelo e-mail nepsamupoa@gmail.com ou telefone (51) 3289-2539. As pessoas não devem utilizar o fone 192 para inscrições, apenas para chamadas de emergência, podendo atrapalhar o atendimento em casos de risco à vida.

