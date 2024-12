Rio Grande do Sul Sancionada lei que cria o primeiro polo de tecnologia de data centers do Brasil

O vice-governador Gabriel Souza afirmou que o investimento é uma porta de entrada para o RS na área da tecnologia

O governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a prefeitura de Eldorado do Sul assinaram, nesta quarta-feira (18), ato que sancionou a lei de criação do primeiro polo de tecnologia de data centers do país, viabilizando a construção da Scala AI City, empreendimento voltado ao processamento de dados de inteligência artificial da Scala Data Centers no município. Com investimento inicial de R$ 3 bilhões e previsão de gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, o polo de Eldorado será o maior da América Latina.

A Lei Municipal 5.949/2024 foi aprovada em 3 de dezembro e amplia o perímetro urbano para incluir a área destinada à construção da nova infraestrutura digital, além de simplificar os trâmites burocráticos, criando um ambiente mais propício para a instalação de data centers.

O vice-governador Gabriel Souza afirmou que o investimento é uma porta de entrada para o Rio Grande do Sul na área da tecnologia. “Costumo dizer que a inteligência artificial estará presente em todos os lugares do mundo, de forma direta ou indireta. Porém os investimentos físicos em inteligência serão realizados em pouquíssimos locais. E, para nossa sorte e também pelos nossos potenciais, nós somos um desses locais selecionados para receber esse aporte de investimentos. Daí a necessidade de uma robusta legislação para proteger essas operações e termos segurança jurídica. O mundo está mudando e precisamos adaptar as leis para isso”, destaca Gabriel.

Segundo o titular da Sedec, Ernani Polo, o projeto impulsionará o potencial do Estado nesse setor. “Agradecemos ao time da Scala por trazer este grande investimento para o Rio Grande do Sul. Abre uma janela de oportunidades e um novo eixo econômico nessa infraestrutura de data centers, que tem muita demanda”, disse. Polo também elogiou a prefeitura de Eldorado do Sul, que deu apoio e respaldo legal para o andamento do empreendimento.

O secretário explicou que a instalação dessa mega estrutura terá reflexos em outras áreas, como na de energia eólica. “Isso pode acelerar ainda mais a implantação de parques eólicos, o que para o Estado também é importante, porque é um investimento que acontecerá aqui para gerar energia e atender essa demanda que vai aumentar com o avanço do projeto da Scala.”

Polo informou que já existem empresas deste setor em contato com a Scala, demonstrando interesse no fornecimento de energia renovável. “Essa é mais uma oportunidade para gerar movimentação econômica e criação de empregos”, finalizou.

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas Gonçalves, declarou que o empreendimento reposiciona o município como um centro de tecnologia e de inteligência artificial e irá contribuir com o desenvolvimento e geração de empregos na cidade. “Eldorado do Sul dá hoje um passo decisivo para o futuro. Este projeto coloca nossa cidade no mapa global da inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que cria oportunidades reais para nossa comunidade”, afirmou.

Uma apresentação detalhada do projeto foi feita pelo vice-presidente sênior da Scala Data Centers, Luciano Fialho, ressaltando a presença internacional da empresa. Ele também falou sobre a visibilidade nacional deste projeto, em razão da sua grandiosidade, que coloca o Rio Grande do Sul como centro de referência em infraestrutura digital.

“A Scala AI City é muito mais do que um investimento em tecnologia. É um exemplo de como a inovação pode transformar vidas gerando empregos, capacitando mão de obra local e promovendo práticas sustentáveis”, disse Fialho.

Na ocasião, a vice-presidente da Scala, Christiana Weisshuhn, anunciou a doação de 110 notebooks para 13 instituições de ensino da rede pública municipal. A iniciativa beneficiará diretamente a população, contribuindo para a melhoria da educação e alinhando-se à missão da empresa de promover progresso social e sustentável em suas áreas de atuação. “Esta iniciativa é parte de nosso compromisso contínuo de deixar um legado duradouro e positivo nas comunidades onde atuamos”, destacou Christiana.

Segundo o protocolo de intenções assinado em novembro entre o governo do Estado, a prefeitura de Eldorado do Sul e a Scala, além do investimento e da instalação do complexo, a empresa promoverá treinamento e capacitação de mão de obra, dando preferência à contratação direta e indireta de empresas estabelecidas no município ou em outras cidades do Estado (desde que em condições compatíveis com as de mercado).

Por parte de Eldorado do Sul, há o compromisso em dar suporte aos fornecedores da cadeia produtiva do projeto, promover a integração com as diretrizes estratégicas locais e, com apoio do governo estadual, auxiliar nas demandas com os órgãos municipais competentes para análise do empreendimento.

Protocolo de intenções

No dia 11 de setembro, o governo do Estado e a Scala Data Centers assinaram protocolo de intenções para viabilizar a construção de uma “cidade de data centers”, com investimento inicial de cerca de R$ 3 bilhões. A Scala AI City será a primeira cidade de data centers da América Latina, elaborada para atender às crescentes demandas de processamento de dados e cargas de trabalho de inteligência artificial de grandes empresas globais.

A estrutura está sendo projetada para ser um polo estratégico de inovação e sustentabilidade, com a implementação de práticas de economia circular e o uso de 100% de energia renovável e certificada. Além disso, serão firmadas parcerias educacionais e capacitação de mão de obra local.

Eldorado do Sul foi escolhida por conta de sua disponibilidade de energia elétrica e espaço para expansão, além da conexão estratégica com o data center SPOAPA01 da Scala, localizado em Porto Alegre, que conta com infraestrutura de conectividade de baixa latência e posição privilegiada para integração com grandes hubs globais. A futura conexão com o cabo submarino Malbec – que liga São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires e tem previsão de passagem pela capital gaúcha – garante vantagem competitiva.

O projeto prevê geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos durante sua primeira fase, além de movimentar um vasto ecossistema envolvendo setores como energia, construção civil, telecomunicações, entre outros, com criação de mais postos de trabalho que impulsionarão o desenvolvimento econômico da região.

