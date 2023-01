Política Sandro Avelar é confirmado novo secretário de Segurança do DF

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Novo titular sucede Anderson Torres, exonerado do cargo durante os atos extremistas de invasão e de vandalismo às sedes dos Três Poderes Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Novo titular sucede Anderson Torres, exonerado do cargo durante os atos extremistas de invasão e de vandalismo às sedes dos Três Poderes. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O delegado da Polícia Federal Sandro Avelar foi confirmado nesta segunda-feira (25) como o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele teve o nome anunciado nesta tarde pela governadora em exercício, Celina Leão e sucede Anderson Torres, exonerado do cargo durante os atos extremistas de invasão e de vandalismo às sedes dos Três Poderes, no último dia 8, e atualmente preso.

A indicação recebeu a aprovação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que acompanhou o processo.

Reabertura do STF

Ao anunciar a indicação, a governadora em exercício afirmou que Avelar preenche os pré-requisitos para o cargo e que será capaz de lidar com o esquema de segurança para a posse dos novos parlamentares e para a reabertura do Supremo Tribunal Federal, em 1º de fevereiro.

“Viemos em nome do GDF [governo do Distrito Federal] fazer o anúncio do novo secretário de Segurança Pública. É um nome que precisa ter pré-requisitos. Com certeza, estamos em um momento em que ainda há um alerta por conta da posse da Câmara, do Senado e do Supremo. No dia 1º, tenho de ter um secretário que já conheça o esquema de segurança”, declarou Celina Leão.

Indicação técnica

Ao receber o cargo, Avelar disse que não pretende fazer mudanças na Secretaria de Segurança Pública e que acredita ter sido convidado por causa do perfil técnico. “Estou chegando agora, com boas informações das pessoas que estão na SSP [Secretaria de Segurança Pública]. Chegando, vou avaliar as condições de trabalho que estão sendo desenvolvidas. Confio absolutamente nas forças de segurança do DF. Chego com tranquilidade, sabendo que vou ter tempo de conhecer a equipe que está trabalhando”, afirmou.

Até 31 de janeiro, a segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal e está sendo comandada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. Mais cedo, o ministro Flávio Dino avisou que não pretende prorrogar a intervenção porque não existe mais causa constitucional para a medida.

Delegado da Polícia Federal (PF) desde 1999, Sandro Avelar comandou a Secretaria de Segurança Pública do DF de 2011 a 2014, durante o governo de Agnelo Queiroz. Dentro da PF, liderou o combate ao crime organizado na superintendência do órgão no Distrito Federal. Também trabalhou no Ministério da Justiça, como diretor do Sistema Penitenciário Federal e presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública dos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/sandro-avelar-novo-secretario-seguranca-df/

Sandro Avelar é confirmado novo secretário de Segurança do DF