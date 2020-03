Celebridades Sandy fala sobre talento artístico do filho de cinco anos: “Ele é muito musical”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A cantora aproveitou para falar sobre as aptidões artísticas do menino Foto: Divulgação A cantora aproveitou para falar sobre as aptidões artísticas do menino. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em quarentena devido à pandemia de coronavírus, Sandy participou na segunda-feira (23) de uma live no Instagram com Fabio Porchat, e o público se divertiu quando Theo, filho de cinco anos da cantora, invadiu a transmissão ao vivo para cantar o trecho “Vai Chegar Meu Apogeu”, da música Com o Tempo, do filme Frozen.

Durante a conversa de uma hora, a cantora aproveitou para falar sobre as aptidões artísticas do menino para Porchat quando ele e o pai, o músico Lucas Lima, começaram a brincar em frente à Sandy. “Eles estão aqui me sacaneando para eu me desconcentrar”, falou em tom de brincadeira.

Em seguida, não demorou muito para a voz do pequeno soar ao fundo com a cantoria. “Ele é muito musical. [O Lucas e o Théo] estão dançando aqui na minha frente”, falou Sandy, de 37 anos.

