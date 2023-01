Porto Alegre Sanitização busca prevenir casos de covid no asilo Padre Cacique

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

A ação solidária de sanitização que será realizada no local, denominada #cootracontraocorona, atua na desinfecção de paredes, pisos, equipamentos e outras superfícies Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Cootravipa – Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre -, realiza nesta sexta (20) a sanitização no Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. A ação será feita no refeitório por ser a área de maior circulação de pessoas, visando prevenir os cem idosos acolhidos na instituição, da nova onda de contaminação registrada no estado e no país.

A Agenda Solidária da Cootravipa, que contempla instituições com grande circulação de pessoas – de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social -, tem por objetivo levar mais segurança sanitária aos usuários dos espaços, na prevenção à covid.

Ação solidária

O produto, quando aplicado por técnico especializado, mata os micro-organismos dos ambientes com potencialidade de contaminação pelo coronavírus, formando uma camada protetora que mantém o local desinfectado por mais tempo.

“O Asilo Padre Cacique foi uma das primeiras instituições contempladas com a Agenda Solidária da Cootravipa, em 2020, pelo carinho e cuidado que temos com os idosos que tanto necessitam de prevenção. Por isso, voltamos ao Asilo para reforçar nossa solidariedade e oferecer mais conforto e bem estar aos acolhidos”, pontua a presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.

O Asilo Padre Cacique

O Asilo Padre Cacique é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. A entidade foi fundada em 19 de junho de 1898 pelo Padre baiano Joaquim Cacique de Barros, que já naquele século realizava obras assistenciais. Filho de um mestre na construção de barcos, nasceu em Ribeira do Itapagipe, Salvador, em 11 de agosto de 1831, tendo, aos 32 anos de idade, vindo morar, exercer o sacerdócio e dedicar-se a causas filantrópicas em Porto Alegre, à época com aproximadamente 20 mil habitantes.

Em sua longa trajetória, foram muitos os momentos de dificuldades. A Sociedade Humanitária Padre Cacique consolidou seu prestígio e escreveu sua trajetória. Em muitos momentos, a sociedade, organizada para acolher e manter pessoas idosas carentes de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor ou credo religioso, enfrentou sérias dificuldades para manter as instituições, como o Colégio de Santa Tereza e o Asilo de Mendicidade Padre Cacique, no século passado, e o Asilo São Joaquim, inaugurado em 1932.

