Colunistas Santa Casa administra, a cada ano, déficit de R$ 160 milhões por conta da defasagem da tabela do SUS

Por Flavio Pereira | 25 de janeiro de 2025

O Provedor da Santa Casa de Porto Alegre Alfredo Englert recebeu ontem do deputado Ubiratan Sanderson (PL), a indicação de uma emenda de bancada, de R$ 300 mil. (Foto: Divulgação/Max Correa/Santa Casa de Porto Alegre)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), em encontro na Provedoria da Santa Casa de Porto Alegre, realizou ontem (24) a entrega de documento com a destinação de emenda parlamentar de bancada para a instituição. Os recursos somam R$ 300 mil e serão utilizados para melhorias na estrutura e serviços do complexo da Santa Casa.

O provedor Alfredo Englert agradeceu o empenho do deputado na articulação junto à bancada gaúcha para assegurar a inclusão da emenda. “A verba será fundamental para fortalecer os serviços prestados pela Santa Casa, reafirmando a parceria entre a instituição e os representantes legislativos”, destacou Englert.

Santa Casa de Porto Alegre atende 10% dos pacientes do SUS de todo o RS

Em conversa com o colunista, acompanhado da diretora Técnica, Gisele Nader Bastos, do diretor Administrativo, Jader Pires, e da gerente de Relações Institucionais, Izadora Silveira, o provedor Alfredo Englert repassou informações importantes sobre a gestão. A Santa Casa possui cerca de 10 mil colaboradores entre médicos, enfermeiros e demais profissionais, proporciona cerca de 900 mil consultas médicas ambulatoriais, 70 mil cirurgias, 180 mil atendimentos de urgência e 65 mil internações por ano; e atende 10% de todo o contingente de pacientes do SUS do Rio Grande do Sul. Isso gera um déficit anual em torno de R$ 160 milhões por conta da defasagem na tabela de reembolso do SUS (a cada R$ 100 gastos, a tabela do SUS paga R$ 71). Já com pacientes conveniados do IPE saúde – sistema que atende servidores e pensionistas do estado – a instituição registra um déficit de R$ 2 milhões também pela tabela aquém dos custos. Por conta disso a Santa Casa propôs uma mediação com o estado para dar mais equilíbrio na tabela do convênio. Segundo o provedor, a Santa Casa cobre estes déficits com as receitas de atendimentos particulares, outros convênios, além de doações e emendas parlamentares do Congresso.

Jair Bolsonaro vê retrocessos no governo Lula

Falando ao vivo ontem ao canal Oeste Sem Filtro, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a ineficiência do presidente Lula, elogiou lideranças como os deputados federais Luciano Zucco e Nikolas Ferreira e ironizou a COP 30 que será realizada no Pará: “Sem Estados Unidos e sem Argentina, será um encontro apenas para passear”

Bolsonaro disse que “fiz um governo sem negociar cargos, por isso as estatais deram lucro. Hoje Itaipu que opera com déficit, vai dar 1,3 bilhão para a COP 30. Voltaram a gastar com a Unila, R$ 600 milhões, para uma universidade para formar militantes em Foz do Iguaçu, deram para uma cooperativa da reforma agrária ligada ao PT, 80 milhões e por isso volta a insegurança no campo”.

Bolsonaro: “Proposta da anistia é da pacificação nacional”

Jair Bolsonaro garantiu que, até o último momento, pretende colocar seu nome para a disputa presidencial em 2026. E disse que o projeto de anistia para os presos e condenados, sob acusação de tramarem um golpe em 8 de janeiro, “é uma proposta de Pacificação nacional. Golpe? Ninguém acredita nisso, fizeram uma onda terrível. Narraram um plano absurdo para sequestrar e matar”. Segundo Bolsonaro “criaram até a narrativa de que eu, que estava em Orlando, pretendia criar um golpe: só se este golpe fosse com o Mickey, a Minie e o Pateta”, ironizou.

Governador Eduardo Leite reage a Lula e promete “defender o Estado”

Desde segunda-feira (20), as redes sociais publicam uma troca de farpas entre o governador Eduardo Leite e o ex-ministro Paulo Pimenta, em torno do veto do presidente Lula e pontos do Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. O governador critica Lula, por segundo ele, causar com o veto, uma perda de R$ 5 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul: “Pode me chamar de ingrato, usar o adjetivo que for, nós vamos brigar pelo que é nosso. Mas não sou eu sozinho, tem que ser todos nós juntos para que Brasília honre conosco o compromisso que assumiu”, disse Leite.

Pimenta rebate: acusa Eduardo Leite de “propagar informação falsa”

O deputado federal Paulo Pimenta, que saiu da SECOM e tirou alguns dias de férias, publicou um vídeo afirmando que Eduardo Leite e seu vice Gabriel Souza “propagam uma narrativa falsa”: “Governador Eduardo Leite fez um vídeo com informações falsas sobre a renegociação da dívida do Rio Grande, criando uma disputa política em torno do assunto que nunca existiu. O Rio Grande do Sul não será prejudicado com os vetos que o Presidente Lula foi obrigado a fazer na lei de renegociação das dívidas dos estados. Sabemos que o RS está em processo de reconstrução e temos compromisso total com o povo gaúcho”, afirmou Pimenta.

Notícias sobre o impeachment de Lula

Ontem em Brasília, diversas avaliações políticas colhidas pelo colunista levam a este resumo: “As pedaladas apontadas e aprovadas cautelarmente pelo plenário do Tribunal de Contas da União no Programa Pé de Meia são muito mais graves que o caso que levou ao impeachment de Dilma. Porém, diferente daquele período, hoje, embora o governo Lula tenha uma gigantesca rejeição popular, ainda mantém boa articulação com a Câmara dos Deputados, e com a maioria dos ministros do STF”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

