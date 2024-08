Brasil Santa Catarina é o terceiro Estado com mais bilionários no Brasil

28 de agosto de 2024

Herdeiros da WEG estão entre bilionários da lista. (Foto: Reprodução)

Santa Catarina é o terceiro Estado do Brasil com maior número de bilionários. O destaque catarinense se dá, em especial, pela presença da “fábrica de bilionários” WEG, em Jaraguá do Sul, e vem atrás dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Um levantamento da Forbes Brasil aponta que dois em cada cinco bilionários do País são paulistas. O Estado concentra 97 dos 239 mais ricos do País. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com 36 ultrarricos.

Santa Catarina é o terceiro estado brasileiro com mais bilionários, somando 34 participantes da Lista Forbes 2024, 14,2% do total de bilionários do País. O número de ricaços catarinenses é equivalente aos super ricos dos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais somados.

Veja a distribuição de bilionários por estado

– SP: 97 (40,6%)

– RJ: 36 (15,1%)

– SC: 34 (14,2%)

– RS: 17 (7,1%)

– MG: 17 (7,1%)

– CE: 9 (3,8%)

– PR: 6 (2,5%)

– GO: 5 (2,1%)

– MA: 4 (1,7%)

– BA: 2 (0,8%)

– PE: 2 (0,8%)

– ES: 1 (0,4%)

– PB: 1 (0,4%)

– Naturalizados: 8 (3,3%)

Total: 239 bilionários (100,0%)

O levantamento da Forbes ainda indica que o patrimônio dos brasileiros que fazem parte da Lista 2024 está concentrado, principalmente, nas regiões Sudeste e Sul do país.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro lideram na região Sudeste, acumulando o patrimônio total de R$ 1,2 trilhão. No Sul, o patrimônio total dos ultraricos é de R$ 246,2 bilhões, número elevado devido a presença da catarinense WEG. O patrimônio no Estado é equivalente a 8% da riqueza desse público no País.

Confira a distribuição de patrimônio dos bilionários:

– SP: R$ 610,5 bi (35,1%)

– RJ: R$ 538,3 bi (30,9%)

– SC: R$ 139,7 bi (8,0%)

– RS: R$ 85,6 bi (4,9%)

– GO: R$ 60,1 bi (3,5%)

– MG: R$ 49,7 bi (2,9%)

– CE: R$ 49,5 bi (2,8%)

– PR: R$ 20,9 bi (1,2%)

– MA: R$ 12,1 bi (0,7%)

– PE: R$ 4,3 bi (0,2%)

– PB: R$ 3,7 bi (0,2%)

– BA: R$ 3,2 bi (0,2%)

– ES: R$ 1,4 bi (0,1%)

– Naturalizados: R$ 161,0 bi (9,3%)

Total: R$ 1.739,9 bi (100,0%)

Catarinenses na Lista da Forbes 2024

O ranking 2024 de bilionários da Forbes traz 34 catarinenses, um a menos do que no ano passado, além do patrimônio somado de quase R$ 140 bilhões. O líder na lista passou a ser Alceu Elias Feldmann, fundador e controlador da Fertipar. A fortuna do empresário, que é o décimo nono colocado no ranking nacional, cresceu 42% em um ano, e atingiu R$ 18,36 bilhões.

Com isso, ele ultrapassou Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que perdeu 26% do patrimônio, agora de R$ 12 bilhões. O terceiro lugar entre os catarinenses mais ricos é de Anne Werninghaus, herdeira da WEG, com fortuna acumulada de R$ 6,96 bilhões

Dos 34 catarinenses que tem contas bancárias com 10 dígitos, 29 são herdeiros da WEG, empresa de motores elétricos e soluções de energia localizada em Jaraguá do Sul, no Norte do Estado.

Outros nomes que aparecem entre os mais ricos do Estado e não estão vinculados à WEG são Jaimes Almeida Junior, da rede de shopping centers, Itamar Locks, da Amaggi, e Jorge Luiz Savi, da Intelbras. As informações são do NscTotal.

