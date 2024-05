Brasil Santa Catarina registra quase mil pessoas fora de casa após chuvas atingirem o Estado

20 de maio de 2024

Ao todo, 24 cidades registraram ocorrências devido aos temporais. Foto: Divulgação/Defesa Civil de SC Ao todo, 24 cidades registraram ocorrências devido aos temporais. (Foto: Divulgação/Defesa Civil de SC) Foto: Divulgação/Defesa Civil de SC

O número de desalojados e desabrigados em Santa Catarina chegou a 987 nesta segunda-feira (20), de acordo com a Defesa Civil do Estado. As chuvas sobre a região chegaram a acumular 230 milímetros em três dias, segundo as autoridades locais.

Desde o último fim de semana, o Estado teve registro dos maiores volumes de chuvas nas cidades de Vidal Ramos (233,4 mm), Rio do Sul (217,9 mm), Lontras (213,7 mm), Botuverá (197,1 mm), e Taió (195,4 mm).

De acordo com a Defesa Civil, Santa Catarina registra 271 desalojados e 716 desabrigados, com destaque para Rio do Sul, que contabilizou 478 pessoas desabrigadas. O município foi bastante afetado, com vários bairros alagados e abrigos abertos para atender a população atingida.

Oito municípios decretaram situação de emergência: Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul.

Ao todo, 24 cidades registraram ocorrências devido aos temporais. A Defesa Civil emitiu alertas desde a última quinta-feira (16), sobre as chuvas persistentes e volumosas em várias cidades de Santa Catarina. Ainda há risco de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e inundações.

