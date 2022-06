Rio Grande do Sul Santa Maria recebe programa de empreendedorismo para jovens em vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

A primeira fase do programa terminará em agosto, quando os alunos apresentarão projetos inovadores de startups socioambientais Foto: Keyciane S. Amado/Divulgação A primeira fase do programa terminará em agosto, quando os alunos apresentarão projetos inovadores de startups socioambientais. (Foto: Keyciane S. Amado/Divulgação) Foto: Keyciane S. Amado/Divulgação

Um programa que se propõe a plantar a semente do protagonismo empreendedor em jovens em situação de vulnerabilidade social desembarca em Santa Maria, em uma parceria inédita entre a Fundação Gerações e o Centro Social e Cultural Vicente Pallotti (CSCVP), projeto social mantido pela Sociedade Vicente Pallotti.

A cidade é a primeira da Região Central (a outra é Pelotas, no Sul do Estado) a receber o DUXTec, programa desenvolvido até então em comunidades carentes de Porto Alegre e que também marcou presença no evento de inovação South Summit, na Capital. O lançamento ocorre nesta segunda-feira (06), no auditório da Faculdade Palotina, no bairro Patronato, às 18h30min com a presença dos jovens que irão participar do programa, autoridades, empresários e comunidade.

A parceria começou a se moldar em março, quando representantes do

DUXTec tiveram contato com o trabalho realizado pelo Centro Social Vicente Pallotti, que atende 350 crianças e adolescentes de Santa Maria em situação de

vulnerabilidade com atividades de reforço escolar, oficinas e acolhimento no turno inverso ao da escola.

A partir daí, nos meses de abril e maio, foi feita a seleção dos participantes por meio de critério socioeconômico, priorizando as comunidades em

vulnerabilidade social, alunos/ex-alunos do CSCVP, escolas públicas e adolescentesdo Centro de Atendimento Socioeducativo – Case de Santa Maria.

Ao todo, foram 40 jovens inscritos. Karine Ruy, gestora-executiva da Fundação Gerações, comenta a ideia de levar a iniciativa para mais regiões do Estado além de Porto Alegre: “Nosso objetivo é expandir e ter uma atuação estadual. Para que esse passo pudesse se concretizar, buscamos identificar regiões com organizações sociais fortalecidas e com sólida atuação com juventudes, foco do programa DUXTec. Quando conhecemos o CSCVP, identificamos um parceiro estratégico para mobilizar participantes, oferecendo suporte qualificado e apoio no desenvolvimento da agenda dos negócios de impacto socioambientais na região de Santa Maria. Nosso esforço é para que os jovens de Santa Maria tenham uma ótima experiência na formação e consigam modular iniciativas de impacto que possam receber apoio da rede local para levar inovação social aos seus territórios”.

