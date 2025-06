Esporte Santos e Neymar entram em acordo para renovação de contrato até o fim de 2025

Desde que voltou ao Santos em 31 de janeiro, o jogador participou de apenas 12 jogos Foto: Divulgação/Santos F.C.

O Santos anunciou nessa terça-feira (24) a renovação de contrato com Neymar. O novo vínculo é válido até o fim de 2025. O atacante celebrou a novidade com um vídeo especial divulgado nas redes sociais do clube.

“Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar”, disse.

A parte financeira não sofrerá mudanças, como salário mensal semelhante (mais de R$ 4,5 milhões) e a repactuação da dívida pela exploração da imagem (R$ 85 milhões), em documento firmado com a NR Sports, empresa do próprio atleta, até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026.

Desde que voltou ao Santos em 31 de janeiro, o jogador participou de 12 jogos, balançou as redes três vezes e fez três assistências. No entanto, sua trajetória foi interrompida por duas lesões musculares que o afastaram temporariamente dos gramados.

Durante esse tempo, o clube foi eliminado na semifinal do Paulistão, perdeu para o CRB na Copa do Brasil e enfrentou dificuldades no Brasileirão, ficando entre os últimos colocados.

A ideia é, novamente, de que Neymar seja dono do próprio futuro a cada nova janela de transferências. Assim, não vai ficar preso ao Santos na hora de decidir o que fazer em janeiro do ano que vem. Essa já era a ideia em janeiro desse ano, quando também assinou um contrato curto.

O pai do astro chegou a dizer que ouviria e apresentaria ao Alvinegro propostas de outros times, mas uma saída agora, no meio da temporada, era vista como muito ruim para a imagem de Neymar.

O Santos disputa o Campeonato Brasileiro na parte de baixo da tabela, e Neymar pôde participar de apenas quatro partidas. Assim, o entendimento de todos é de que o camisa 10 tem uma espécie de obrigação moral de estar em campo por mais partidas e ajudar a afastar o risco de rebaixamento.

Com a renovação até dezembro, Neymar terá a oportunidade de disputar o Brasileirão até a última rodada. Com a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o torneio nacional terá jogos até o fim do ano.

