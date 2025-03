Esporte Santos estuda renovação de Neymar até a Copa do Mundo

Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a renovação do atleta vai depender de alguns fatores que serão analisados de forma conjunta.

A diretoria do Santos estuda a renovação contratual de Neymar por mais um ano, até a Copa do Mundo de 2026. O craque possui contrato com o Peixe apenas até final de junho, mas já externou que pode prorrogar o vínculo com o clube que o revelou.

Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a renovação do atleta vai depender de alguns fatores que serão analisados de forma conjunta. Mesmo assim, o mandatário se movimenta nos bastidores para garantir os recursos necessários para seguir com um jogador dessa importância dentro e fora de campo.

“Nós estamos fazendo todo o esforço para, em conjunto, avaliarmos esses seis meses. Na avaliação dos seis meses, tem a possibilidade dele permanecer mais um ano, visando a Copa do Mundo. Isso dependerá da performance, do desenvolvimento técnico dele, assim como a questão extracampo. O extracampo representa toda a movimentação da diretoria e do staff diante dessa gestão, para que os recursos financeiros estejam de acordo para que a gente continue mantendo um astro no Brasil”, disse Marcelo Teixeira em entrevista à ESPN.

Neymar tem ótimos números desde que retornou ao Santos, com três gols e três assistências em sete jogos (seis como titular). Líder técnico e uma referência no vestiário, o camisa 10 foi fundamental na campanha de recuperação do Peixe no Paulistão.

Na semifinal contra o Corinthians, porém, Neymar não atuou. O astro sentiu um incômodo na coxa esquerda ao longo da semana e não ficou apto para atuar, mesmo sendo relacionado e participando do aquecimento com os companheiros na Neo Química Arena.

Neymar viu do banco a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos. Yuri Alberto e Rodrigo Garro marcaram para o Timão, enquanto Tiquinho Soares anotou o gol solitário do Peixe.

O craque santista sofreu algumas críticas por ter aproveitado o Carnaval em camarote da Sapucaí às vésperas do clássico alvinegro, mas foi defendido por Marcelo Teixeira.

Neymar chorou no vestiário antes da bola rolar entre Corinthians e Santos, e se manifestou depois da partida, explicando que não tinha condições físicas para atuar.

O meia-atacante de 33 anos está nos planos de Dorival Júnior, que o convocou para os jogos das Eliminatórias deste mês, contra Argentina e Colômbia.

