São Paulo é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

O título veio após empate em 1 a 1 com o Flamengo no Estádio Morumbi. Foto: Rubens Chiri/São Paulo O título veio após empate em 1 a 1 com o Flamengo no Estádio Morumbi. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo) Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo venceu, pela primeira vez em sua história, a Copa do Brasil. O título veio após empate em 1 a 1 com o Flamengo no Estádio Morumbi, em São Paulo, neste domingo (24). Bruno Henrique abriu o marcador para os cariocas aos 44 minutos da primeira etapa. Cinco minutos mais tarde, Rodrigo Nestor empatou para o tricolor paulista. O São Paulo carregava a vantagem do empate para conquistar o título, já que superou o Flamengo pelo placar de 1 a 0 no Maracanã, com gol de Calleri.

Uma tarde inesquecível para os 63 mil torcedores que lotaram o Morumbi para ver a conquista inédita do tricolor paulista. A onda de calor que atinge boa parte do Brasil se fez presente às 16h deste domingo. Os termômetros marcavam 35 graus no início da partida. A arbitragem precisou fazer duas pausas para hidratação durante os 90 minutos.

Melhor em campo, o Flamengo precisava mudar o panorama do confronto para sair vencedor. Logo no primeiro lance de ataque, Gerson ganhou pelo alto de Arboleda e Pedro saiu na cara de Rafael. A tentativa do atacante de encobrir o goleiro foi travada pelo são-paulino.

Aos sete minutos, o zagueiro equatoriano sentiu um problema muscular na coxa esquerda. Dorival precisou recorrer ao jovem Diego Costa. Mais organizado, os cariocas contavam com o retorno de Arrascaeta, que fazia trio com Bruno Henrique e Pedro. Outrora decisivo, Gabigol iniciou no banco de reservas.

Aos 18, Gerson, convocado recentemente para a Seleção Brasileira, recebeu ótimo passe de Ayrton Lucas na área. O volante conseguiu cortar Beraldo, mas a finalização de canhota foi fraca e defendida por Rafael. Lucas Moura mandou uma bicicleta dentro da área e quase abriu o placar para o São Paulo, aos 37 após cruzamento da direita.

Logo em seguida, aos 44, Pulgar invadiu a área e chutou cruzado. Rafael fez ótima defesa. A bola tocou o poste e voltou nos pés de Bruno Henrique que apenas completou para o gol vazio e abriu o placar no Morumbi.

O São Paulo deu uma resposta rápida aos visitantes nos acréscimos da primeira etapa. Após Rossi afastar um cruzamento de soco, Rodrigo Nestor, de fora da área, pegou de primeira e fez um lindo gol, evitando que o Flamengo fosse para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo os paulistas quase mataram o jogo de vez aos 41 minutos em um contra-ataque. A jogada construída por Lucas Moura chegou a Luciano. O atacante, dentro da área, acabou mandando para fora, longe do gol.

No último lance de perigo da partida, Ayrton Lucas arrancou da esquerda para o meio, bateu de direita no canto, mas Rafael segurou com firmeza. A defesa sacramentou o título que dá fim a uma fila de 11 anos sem títulos de relevância do São Paulo, desde a Sul-Americana de 2012. E também, após 34 edições, a primeira taça do torneio para a sala de troféus. A Copa do Brasil era o último título que faltava na vasta galeria são-paulina. O time havia sido vice-campeão em 2000, quando perdeu a final para o Cruzeiro. Com isso, o Tricolor é o primeiro brasileiro garantido na fase de grupos da Libertadores de 2024.

A edição deste ano foi conquistada em cima de um Flamengo que, durante essa temporada, perdeu todos os seis títulos que disputou:

– Supercopa do Brasil (derrotado pelo o Palmeiras);

– Mundial de Clubes (eliminado na semifinal pelo Al-Hilal);

– Recopa Sul-Americana (derrotado pelo Independiente del Valle);

– Campeonato Carioca (derrotado pelo Fluminense);

– Copa Libertadores da América (eliminado nas oitavas de final pelo Olimpia);

– Copa do Brasil (derrotado pelo São Paulo).

Só resta o Brasileirão. A conquista é difícil porque a distância para o líder Botafogo é de 11 pontos. O Rubro-Negro é o sétimo colocado com 40 pontos, enquanto o Fogão lidera com 51. O último título dos cariocas veio justamente com o treinador do São Paulo, Dorival Júnior. O Flamengo vinha de mais uma temporada vitoriosa. Em 2022, o clube venceu tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores da América.

Escalação do São Paulo

Rafael, Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (Luciano), Wellington Rato (Michel Araújo) e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Luiz Araújo), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Pedro (Gabigol) e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

AVAR 2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA-RN)

2023-09-24