Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (18) mais duas mortes pelo novo coronavírus, segundo informação do coordenador do centro de contingência contra a doença no Estado, o médico David Uip.

De acordo com o hospital em que as mortes foram registradas, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que até o momento não tem informações oficiais de novas mortes no Estado.

O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi confirmado na terça-feira (17) também em São Paulo.

Primeiro caso

O Estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte pelo novo coronavírus na terça-feira. A primeira vítima é um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Sancta Maggiore, da Rede Prevent Senior, no Paraíso, na capital paulista.

A vítima morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática – um aumento benigno da próstata que não é uma doença, mas uma condição comum em homens mais velhos e que pode causar infecções urinárias.

Segundo o infectologista David Uip, a vítima teve os primeiros sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internada quatro dias depois, dia 14, e falecendo às 16h03min de segunda-feira (16).

O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, informou que o homem não tinha histórico de viagens ao exterior e está sendo tratado como caso de transmissão comunitária do vírus. “Temos que repensar cada vez mais as medidas de prevenção, principalmente por se tratar de um óbito comunitário”, declarou o secretário.

Até a manhã desta quarta-feira o Brasil registrava 372 casos da doença causada pelo coronavírus, segundo os números confirmados pelas secretarias de Saúde dos estados. O último boletim do Ministério da Saúde de segunda-feira confirmava 234 casos.

A Secretária Estadual de Saúde afirma que 164 casos da doença em São Paulo já foram confirmados até terça-feira. Pelo menos 156 pacientes infectados pelo Covid-19 estão na capital paulista e os demais em oito municípios da Grande São Paulo.

