| São Paulo x Grêmio: escalações, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na noite desta quarta-feira (30), São Paulo e Grêmio entram em campo em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. A partida, que será realizada no Estádio Morumbi, vai ser o jogo de volta entre os dois tricolores na competição nacional. Na semana passada, a equipe gremista bateu o time de Fernando Diniz pelo placar de 1×0, gol marcado por Diego Souza.

Grêmio

O Grêmio vem de duas vitórias consecutivas, uma contra o próprio São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e outra sobre o Atlético Goianiense, no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste último confronto, Renato Portaluppi poupou grande parte da equipe titular, que deve ir a campo nesta noite. o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon são as principais ausências gremistas para esta partida. O provável Grêmio tem Vanderlei; Victor Ferraz, Rodriguez, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Jean Pyerre, Alisson, Pepê e Diego Souza.

São Paulo

A equipe líder do Campeonato Brasileiro vai a campo precisando reverter o resultado que sofreu em Porto Alegre, na derrota de 1×0 para o Grêmio. O time de Fernando Diniz, embalado pela boa campanha no Campeonato Brasileiro, precisa de uma vitória de dois ou mais gols de vantagem para levar a classificação nos 90 minutos, se vencer por algum placar mínimo, o confronto se estende para as penalidade. Caso ocorra qualquer empate, o tricolor gaúcho vai à grande final, contra América Mineiro ou Palmeiras, que também decidem vaga do outro hoje à noite. O provável São Paulo tem Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Tchê Tchê e Brenner.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Quarto árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira

Transmissão

A partida começa às 21h30, mas, já às 20h45, começa a jornada esportiva da Rádio Grenal e terá a narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Bruno Flores, análise de arbitragem de Diego Almeida Real e o plantão de Rogério Bohlke. Acompanhe no FM 95,9, nos aplicativos e no radiogrenal.com.br, além da transmissão da nossa live no Facebook e no Youtube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

