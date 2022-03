Economia Saque do FGTS: anúncio oficial da medida fica para a próxima semana

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

A expectativa é beneficiar 44 milhões e injetar na economia R$ 30 bilhões. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo deve anunciar oficialmente, na próxima semana, a nova rodada de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Segundo técnicos da equipe econômica, os trabalhadores poderão retirar da conta vinculada ao Fundo até R$ 1 mil. A expectativa é beneficiar 44 milhões e injetar na economia R$ 30 bilhões.

O novo saque do FGTS será autorizado por medida provisória (MP), como parte do pacote do governo para estimular a economia. As medidas devem representar um estímulo de até R$ 150 bilhões, entre medidas orçamentárias, saques do FGTS e a ampliação de fundos garantidores para crédito.

Com a pandemia da Covid-19, a equipe econômica cogitou liberar um novo saque emergencial em 2021, mas não havia disponibilidade de recursos no FGTS. Essa situação melhorou devido às aplicações do Fundo em títulos públicos com a alta da taxa de juros básica da economia, a Selic.

A estratégia do Planalto é liberar as medidas aos poucos para criar uma agenda positiva.

O governo vai aproveitar a comemoração pelo Dia da Mulher, nesta terça-feira, e lançar um programa “Brasil para Elas”, na tentativa de criar uma estratégia nacional para estimular o empreendedorismo feminino.

A política pública será criada por decreto, que vai instituir também um comitê interministerial, com a participação dos bancos públicos, do Sebrae e de ONS com objetivo de traçar ações concretas para as mulheres que quiseram montar um pequeno negócio.

Ainda nesta semana, o governo lançará uma MP para fomentar os fundos garantidos e injetar na economia entre R$ 82 bilhões e R$ 100 bilhões em empréstimos para Microempreendedores Individuais (MEI), micro, pequenas e médias empresas, com faturamento de até R$ 300 milhões por ano.

A equipe econômica quer lançar até o fim desta semana a isenção de imposto de renda para investidores estrangeiros que aplicam em títulos de empresas, como debêntures, por exemplo. Atualmente a alíquota é de 15%. A expectativa do governo é atrair R$ 100 bilhões em um ano.

A equipe econômica estuda renovar a vigência dos fundos garantidores de crédito, que foram fomentados durante a pandemia da covid-19, para estimular o crédito e dar um fôlego para as micro e pequenas empresas. Assim, as empresas poderiam tomar empréstimo com garantia do Tesouro Nacional. As informações são do jornal O Globo.

