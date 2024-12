Economia Saque do PIS/Pasep de 2024 acaba na sexta-feira; quase 240 mil trabalhadores ainda podem retirar o abono, cujo valor é de até R$ 1.412

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Caso o saldo seja inferior ao salário mínimo, pode ser que não seja possível realizar o saque on-line. (Foto: EBC)

Falta apenas uma semana para terminar o prazo de saque do abono salarial PIS/Pasep 2024 (ano-base 2022). Mais de 239 mil trabalhadores ainda podem retirar o benefício até o dia 27 de dezembro. Após essa data, os valores não sacados serão transferidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Neste caso, ainda será possível recuperar o valor, mas para isso será preciso fazer um requerimento ao Ministério do Trabalho e Emprego e esperar.

Por lei, o trabalhador tem cinco anos para resgatar o dinheiro, contados a partir do encerramento do calendário anual, sem a necessidade de determinação judicial, conforme estabelece o artigo 4º da Resolução 838 do Codefat, de setembro de 2019. Mas o requerimento se torna necessário quando o trabalhador perde o calendário regular.

Se a pessoa respeitar a data-limite de 27 de dezembro para retirada, no entanto, só precisará comparecer ao banco para o saque imediato, seja na Caixa Econômica Federal (trabalhadores da iniciativa privada) e no Banco do Brasil (para servidores públicos).

O abono salarial é um benefício anual, no valor de até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Neste ano, o auxílio foi concedido para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que, em 2022, trabalharam por pelo menos 30 dias e receberam até dois salários mínimos.

O beneficiário também precisa estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, além do empregador ter fornecido os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Passo a passo

No total, estão disponíveis para saque R$ 218,9 milhões, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Para quem perder o prazo, o valor pode ser resgatado seguindo os seguintes passos:

Para o PIS (Programa de Integração Social), pago pela Caixa Econômica Federal

Acesse o site da Caixa Econômica Federal: https://www.caixa.gov.br/

No menu “Benefícios e Programas”, selecione “PIS”

Clique em “Consultar pagamento”

Informe o número do NIS (PIS/Pasep), que pode ser encontrado no Cartão do Cidadão, na carteira de trabalho ou no extrato do FGTS

Informe a senha da internet. Caso não tenha, clique em “Cadastrar senha” e siga as instruções

Após acessar o sistema, verifique se há valores disponíveis para saque

Caso o saldo seja inferior ao salário mínimo, pode ser que não seja possível realizar o saque on-line. Nesse caso, será necessário entrar em contato com a central de atendimento da Caixa Econômica Federal para obter informações sobre como proceder com o saque

Se o prazo foi extrapolado, o trabalhador deve entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego, por um destes meios: Alô Trabalho (Disque 158) e em uma a unidade regional do trabalho mais próxima da sua localidade, para realizar a solicitação junto à pasta.

Para o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), pago pelo Banco do Brasil

Acesse o site do Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/

No menu, clique em “Acesse sua conta”

Escolha a opção “Pasep”

Informe o número de inscrição no Pasep, que pode ser encontrado no Cartão do Cidadão, na xarteira de trabalho ou no extrato do FGTS

Informe sua senha de 8 dígitos. Se não tiver, clique em “Cadastrar senha” e siga as instruções

Após acessar o sistema, verifique se há valores disponíveis para saque

Caso o saldo seja inferior ao salário mínimo, pode ser que não seja possível realizar o saque on-line. Nesse caso, será necessário entrar em contato com a central de atendimento do Banco do Brasil para obter informações sobre como proceder com o saque

Como verificar

Para consultar se tem direito ao abono salarial, os trabalhadores podem acessar as informações na carteira de trabalho digital, no portal Gov.br e na central de teleatendimento Alô Trabalho (número 158), que funciona das 7h às 22h, de segunda-feira a sábado.

Pagamento do PIS

O pagamento do abono do PIS pela Caixa é liberado automaticamente para aqueles que são clientes do banco, segundo o mês de aniversário do trabalhador.

Os trabalhadores que têm conta-corrente ou poupança na Caixa têm o crédito automático. Já os demais beneficiários recebem o valor na poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

No Caixa Tem, é possível pagar contas, realizar transferências, efetuar pagamentos em maquininhas e fazer compras utilizando o cartão de débito virtual.

Pagamento do Pasep

Os clientes do Banco do Brasil recebem o pagamento do Pasep diretamente em suas contas. Já os demais beneficiários precisam se dirigir a uma agência da instituição financeira para realizar o saque, apresentando um documento de identificação com foto. As informações são do jornal Extra.

