Economia Saque extraordinário do FGTS começa neste sábado para 3,2 milhões de pessoas nascidas em fevereiro

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os recursos não sacados retornarão ao FGTS Foto: José Cruz/Agência Brasil Os recursos não sacados retornarão ao FGTS. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar, a partir deste sábado (30), até R$ 1 mil de suas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Estão aptas a fazer a retirada nesta etapa 3,2 milhões de pessoas. Elas têm até o dia 15 de dezembro para movimentar o dinheiro.

Os recursos não sacados retornarão ao FGTS. As liberações das retiradas seguem o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Cerca de 3,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro tiveram, no dia 20 de abril, o valor liberado.

Os nascidos em janeiro representam o maior contingente do saque extraordinário do FGTS, que prossegue até 15 de junho. Em seguida, aparecem os nascidos em maio, quando 3,8 milhões de pessoas estarão elegíveis para retirar o benefício a partir do dia 14.

Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível já pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências do banco.

O dinheiro é disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no aplicativo Caixa Tem. Confira abaixo o calendário de pagamento de acordo com o mês de nascimento:

20/abr 30/abr 04/mai 11/mai 14/mai 18/mai 21/mai 25/mai 28/mai 01/jun 08/jun 15/jun

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia