Economia Saques da poupança superam depósitos em R$ 50,5 bilhões no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Saída líquida de recursos é a maior para o período desde 1995 Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O BC (Banco Central) informou nesta quinta-feira (07) que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 50,5 bilhões no primeiro semestre de 2022.

Ao todo, segundo a instituição: os saques somaram R$ 1,808 trilhão nos seis primeiros meses do ano; e os depósitos totalizaram R$ 1,758 trilhão. A saída líquida de recursos no primeiro semestre de 2022 representa a maior da série histórica, iniciada em 1995.

Ela supera as registradas no mesmo período de 2016 e 2015, quando os saques superaram os depósitos, respectivamente, em R$ 42,6 bilhões e R$ 38,5 bilhões. Os valores são nominais, ou seja, sem atualização pela inflação.

Resultado mês a mês

Ainda segundo dados do Banco Central, o resultada da poupança foi negativo em cinco dos seis meses deste ano. Devido à greve dos servidores, o Banco Central parou de divulgar os dados do resultado da poupança. O último dado fechado para um mês era de março. Com o fim da greve, anunciada nesta semana pela categoria, a instituição retomou as divulgações.

Possíveis motivos

A elevada saída de recursos da poupança em 2022 coincide com a alta da inflação. Em 12 meses encerrados em maio, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, acumula alta de 11,73%.

Já são nove meses seguidos com a inflação anual de dois dígitos no acumulado em 12 meses. Uma inflação elevada corrói o poder de compra dos brasileiros — e muitos podem tirar recursos acumulados para pagar contas e dívidas.

Outro fator que pode ajudar a explicar a saída de recursos da poupança é a alta da taxa básica de juros, a Selic. A taxa está em 13,25% ao ano, maior juro básico desde dezembro de 2016.

Com isso, a tradicional caderneta de poupança segue com o rendimento travado em 6,17% ao ano + TR (Taxa Referencial), perdendo para a inflação e para outras aplicações de renda fixa.

