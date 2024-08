Economia Saques da poupança superam os depósitos em R$ 908 milhões em julho

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

No mês passado, os depósitos totais somaram R$ 370,314 bilhões, contra R$ 371,222 bilhões das retiradas Foto: José Cruz/Agência Brasil No mês passado, os depósitos totais somaram R$ 370,314 bilhões, contra R$ 371,222 bilhões das retiradas. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Após dois meses seguidos de resultados positivos, os brasileiros retiraram mais dinheiro do que depositaram na caderneta de poupança em julho, informou o BC (Banco Central) nesta quarta-feira (7).

No mês passado, a diferença entre depósitos e retiradas da caderneta ficou negativa em R$ 908,6 milhões. No período, os depósitos totais somaram R$ 370,314 bilhões, contra R$ 371,222 bilhões das retiradas.

No acumulado do ano, as retiradas líquidas da poupança totalizam R$ 3,701 bilhões, de acordo com o BC.

