Dicas de O Sul Sarau do 25 em casa – Duo Nós ocorre em 6 de agosto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

O Centro Cultural 25 de Julho dá seguimento ao Sarau do 25 em Casa, participação do DUO NÓS, composto por Jacson Jaques, no violão e voz e a cantora Fernanda Lopes, dia 06 de agosto, às 20 horas. O programa será veiculado pelo Facebook – @centrocultural25.

Recomendando que fiquem em casa até que o vírus seja dominado, os artistas cumprem importante papel levando a cultura, a música aos lares através das redes, confortando a todos na quarentena.

Natural de Novo Hamburgo, Jacson Jaques tem o violão ​como companheiro desde seus oito anos, frequentando palcos desde então. Participou de festivais de música, de CTGs, shows com artistas ​consagrados, realizando várias gravações.

Jacson atua com o ​grupo Mas Bah! desde o seu início, há quase 10 anos. Quinteto instrumental e vocal de identidade tradicional gaúcha, trata com esmero as harmonias vocais e já frequentou palcos da Europa. Como instrumentista e cantor independente, Jacson passeia pelo pop, rock gaúcho e nacional, reggae, MPB e a música regional gaúcha.

Fernanda Lopes já aos seis anos de idade participou do festival Pixurum Cultural, em sua terra natal Rosário do Sul. Depois foram vários: Califórnia Piá de Uruguaiana, Canto Moleque, Gauderiada da Canção Gaúcha, Rodeio Internacional do Mercosul, O RS Canta o Cooperativismo, Tertúlia Musical Navista, Musicanto e o Reponte da Canção Gaúcha, em várias cidades do estado.

Fernanda, aos 20 anos, veio a POA e participou do Curso de Extensão no Coral do Departamento de Música da UFRGS. De 2011 a 2015 integrou o grupo vocal e instrumental Mas Bah!, realizando shows na França, Suíça e Argentina e gravando dois álbuns.

O grupo mereceu o reconhecimento da Assembleia Legislativa do RS com o Prêmio Vitor Mateus Teixeira como Melhor Grupo de Show, em 2014. Em 2019 Fernanda foi a melhor intérprete de dois festivais nativistas: o 17º Acampamento da Canção Nativa de Campo Bom e a 7º Vertente da Canção Nativa de Piratini, além de receber destaque como a mais premiada intérprete feminina de 2019.

O Duo NÓS, formado por Fernanda Lopes (voz) e Jacson Jaques (voz e violão) surgiu para concretizar as afinidades musicais desta dupla que se conhece há muitos anos.

Somadas as trajetórias de ambos, uma mistura simples, porém rica em qualidade sonora é obtida através dos arranjos vocais, obtendo-se uma música refinada, com atmosfera clara, leve e intimista.

Como uma espécie de ingresso virtual e remuneração aos artistas, o Centro Cultural receberá contribuições espontâneas do público na conta abaixo:

Caixa Federal – 104

Ag. 1591

Conta 291-9

Operação 003

CNPJ 92.911.270/0001-72

Serviço:

O que: Sarau do 25 em Casa

Quem: Duo Nós – Fernanda Lopes (voz) e Jacson Jaques (voz e violão)

Quando: dia 06 de agosto, às 20h

Onde: no Facebook – @centrocultural25

Coordenação dos Saraus do 25: Daniel Castilhos

Realização: Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre

Apoio: Dondoca Shoes e Cervejaria Babel

Contato: danielcastilhosacordeon@gmail.com – 51 9 9955-1905.

