Rio Grande do Sul Satélite já mostra a frente fria que vai acabar com a onda de calor

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Frente fria deve avançar pelo Rio Grande do Sul ao longo deste domingo, com chuva e risco de rajadas de vento. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A tão desejada frente fria que vai romper com o resistente bloqueio atmosférico e acabar com a intensa e prolongada onda de calor no Rio Grande do Sul já podia ser vista durante esta quinta-feira em imagens de satélites meteorológicos.

Imagens do satélite meteorológico GOE-16 mostravam a frente fria no extremo Sul da América do Sul, avançando na dianteira de uma massa de ar frio no Pacífico Sul. O sistema frontal atuava nesta quinta na região de Magalhães, no Sul do Chile, e nas províncias argentinas da Terra do Fogo e Santa Cruz, no Sul do país.

O Serviço Meteorológico da Argentina (SMN) havia emitido um alerta amarelo por chuva na província de Santa Cruz. No Chile, avisos de mau tempo eram válido ao Sul de Concepción.

A passagem da frente fria por Punta Arenas, na região chilena de Magalhães, se deu com chuva e vento forte. O aeroporto da cidade chilena registrou rajadas de vento que chegaram a 72 km/h. A temperatura às 15h desta quinta no Sul do continente era de 8ºC em Puerto Deseado (Santa Cruz) com sensação de 5,5ºC; 10,3ºC em Rio Gallegos (Santa Cruz); 10,8ºC em Calafate (Santa Cruz); 11,1ºC em Puerto Santa Cruz (11,1ºC); e 12,4ºC em Ushuaia e Rio Grande (Terra do Fogo). A frente fria avançou nesta sexta-feira pelo Norte da Patagônia e ganha muita intensidade com chuva e tempestades fortes a severas em La Pampa e do Centro para o Sul da província de Buenos Aires da tarde para a noite.

Nesse sábado (8), a frente atingiu a cidade de Buenos Aires e províncias do Centro argentino como Santa Fé, Entre Rios e Córdoba. Deslocou-se pelo Uruguai com previsão de alcançar a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai até o começo deste domingo (9). A previsão é de a frente fria avançar pelo Rio Grande do Sul ao longo do dia com chuva e risco de rajadas de vento forte, derrubando a temperatura e colocando fim à onda de calor. O domingo, inclusive, pode terminar com sensação de frio mais ao Sul do Estado. As informações são do portal MetSul.

