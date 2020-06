Rio Grande do Sul Saúde do Rio Grande do Sul atualiza informações sobre o coronavírus: 286 óbitos e 12.135 casos confirmados

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Mapa do coronavírus no Rio Grande do Sul, neste domingo. Foto: Reprodução Mapa do coronavírus no Rio Grande do Sul, neste domingo. Foto: Reprodução

Mais três mortes por coronavírus foram registradas neste domingo (7) no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Saúde, o estado chega a 286 óbitos desde o início da pandemia. As vítimas deste vírus são três mulheres; uma de 84 anos em São Francisco de Assis, outra de 75 anos de São Gabriel e mais uma de 83 anos de Taquari.

Também foram confirmados mais 99 novos casos, em 330 cidades gaúchas, o equivalente a 66%, ou dois terços dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo 99 novos casos da #COVID19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 3 óbitos pelo novo #coronavirus. Total de casos confirmados: 12.135

Ao todo, o estado gaúcho tem até agora 12.135 casos confirmados de coronavírus com 8.560 pessoas recuperadas. O percentual de pacientes que superaram a Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 71%. Já outras 3.280, ou 27%, estão em recuperação. A taxa de mortalidade é de 2,5%.

Até as 18h deste domingo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em hospitais do estado eram de 71,4%. Sendo que, deste total, 22,2% tiveram diagnóstico positivo para coronavírus ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Distanciamento controlado

No sábado (6), o mapa do Rio Grande do Sul ficou ainda mais laranja após a quinta rodada do modelo de Distanciamento Controlado, que define protocolos com restrições proporcionais ao risco epidemiológico do coronavírus. Das 20 regiões em que foi dividido o território gaúcho, três que estavam com bandeira amarela (risco baixo) passaram para laranja (risco médio): Ijuí, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul.

Na atualização divulgada pelo governo estadual, apenas a região de Pelotas apresentou melhora, reduzindo de laranja para amarela. Com isso, a nova versão do mapa tem apenas quatro áreas em amarelo – Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Taquara. O restante das regiões está com risco médio.

E pela quarta semana consecutiva não há risco alto (bandeia vermelha), nem altíssimo (bandeira preta) no Estado.

Essas novas bandeiras são válidas a partir desta segunda-feira (8) até o domingo seguinte (14). Conforme o novo decreto (nº 55.285), publicado em 31 de maio, excepcionalmente e com justificativa clara, os municípios podem determinar medidas próprias, desde que não estejam classificados com bandeira vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo).

