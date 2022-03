Política “Se as pessoas não querem votar, estão pensando que a política não tem resposta para elas”, diz o pré-candidato Ciro Gomes

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ciro emendou dizendo que a consequência desse "modelo econômico" é “a menor quantidade de garotos jovens de 15 a 17 anos inscritos para votar na história do Brasil Foto: Reprodução de TV (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou, nesta terça-feira (29), que a tarefa dele é” produzir um cenário diferente que subverta esse modelo econômico que fez da corrupção, da ladroagem, da fisiologia, o centro organizacional da forma como os políticos se organizam”. A declaração foi dada durante evento que marcou a pré-candidatura do ex-prefeito de Niterói ao governo do Rio de Janeiro.

Ciro emendou dizendo que a consequência desse “modelo econômico” é “a menor quantidade de garotos jovens de 15 a 17 anos inscritos para votar na história do Brasil. Nós estamos começando a destruir a confiança na política e na democracia, que é a linguagem da política. Se as pessoas se desencantam e não querem mais votar é que elas já estão pensando que a política não tem a resposta para elas”.

No evento, realizado nesta terça-feira na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro do Rio, também estavam presentes diversas lideranças políticas como o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes.

Durante discurso, Paes disse que ainda é cedo para confirmar apoio a Ciro Gomes mas, em tom irreverente, citou que a relação entre os dois está avançando. “Estou num namoro total com Ciro Gomes. Estamos indo para o cinema, vou pagar a pipoca dele e depois a gente vai vendo como as coisas andam”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política