Mundo “Se Diana fosse viva, Camilla nunca teria sido rainha”, afirma biógrafa de Lady Di

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Rei Charles e rainha Camilla acenam para súditos. (Foto: Reprodução)

Antiga editora executiva da “Tatler”, “Vanity Fair” e “The New Yorker” e biógrafa da princesa Diana vai estar presente nas cerimônias da coroação do rei Charles III. Em entrevista à CNN Portugal, a também autora do livro “Os Segredos do Palácio – A Vida Privada da Casa de Windsor” garante que a rainha Camilla nunca atingirá “o topo da popularidade”, mas que William e Harry “reconhecem que ela fez o pai feliz”.

Acompanhe os principais pontos da entrevista:

1. Quais são as suas expectativas para o reinado de Charles III? Sendo um príncipe que esperou tantos anos para reinar, estará ele bem preparado para o cargo? Ninguém se preparou melhor do que Charles para este papel. A sua mãe e o seu avô foram ambos monarcas acidentais após a abdicação de Eduardo VIII, mas ele foi preparado desde o berço.

Passou 50 anos como príncipe de Gales a criar o seu próprio nicho com filantropias, sentindo-se sempre um coadjuvante da sua mãe ou ofuscado por Diana. Chegou a hora de ocupar o seu lugar ao sol, e nota-se que está adorando.

2. No livro, diz-se que Charles é uma pessoa excêntrica. Que curiosidades nos pode revelar sobre o homem que está prestes a ser coroado rei do Reino Unido? Viaja com a sua própria tampa de vaso sanitário e com o seu ursinho de pelúcia de infância, que foi durante anos remendado pela sua ama de infância. E nunca almoça, para grande pesar dos seus assessores.

3. O Reino Unido foi governado por uma mulher durante 70 anos. Agora vai ter um homem como monarca e os próximos herdeiros são homens. Como é que acha que a nação se sente com esta mudança? É um sentimento muito diferente, pois durante muito tempo vimos a rainha como a mãe da nação. Charles está evoluindo rapidamente para avô da nação, mas isso coloca uma pressão muito maior sobre a rainha Camilla e a futura rainha Kate para que tragam esse brilho feminino.

4. Será um reinado muito diferente do de Elizabeth II? Mais moderno? Charles irá conseguir modernizar a monarquia britânica? Charles sempre foi mais progressista do que as pessoas pensam. É interessante, por exemplo, que tenha escolhido Jony Ive, o antigo designer da Apple, para desenhar o logótipo da coroação, refletindo o seu amor pelo planeta. Já mostrou que está modernizando ao reduzir os números da coroação de 8.000 para 2.000 e está ocupado redistribuindo todo o patrimônio imobiliário. Há muitas casas! Além disso, está tentando fazer de Balmoral um museu da mãe.

5. Ele conseguirá alcançar a popularidade que sua mãe teve durante o seu longo reinado? Ninguém consegue igualar a popularidade de Elizabeth II, que esteve lá durante 70 anos e esteve presente na memória da nação desde a Segunda Guerra Mundial, o que a tornou tão icônica. Além disso, os meios de comunicação social são agora completamente diferentes do que eram no tempo da mãe, quando ninguém criticava nada do que a monarquia fazia. Desde os seus primeiros anos, teve de lidar com uma cobertura agressiva de escândalos.

6. Irá Charles levar o reinado até ao fim, tal como a sua mãe, ou irá abdicar para William? Sim, levará o reinado até ao fim, tendo-o conseguido tão tarde. Suponho que morrerá em serviço, tal como a mãe.

7. No livro “Palace Papers” diz que “Camilla e Kate têm as qualidades necessárias para jogar o longo jogo da realeza”. Acha que a nação vai continuar acolhendo Camilla como rainha, como tem feito até agora, ou que foi apenas um período de transição? Camilla encontrou o seu lugar no afeto das nações. Nunca estará no topo da popularidade, mas é aceita e respeitada. Todos podem ver como ela faz Charles feliz e como trabalhou arduamente.

Se Diana fosse viva, como encararia a subida de Camilla ao trono? Se Diana fosse viva, Camilla nunca teria sido rainha. Uma esposa viva desprezada teria sido sempre muito controversa.

2023-05-06