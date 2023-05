Mundo Se for reeleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden encerrará seu segundo mandato com 86 anos de idade

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aos 80 anos, atual presidente vai concorrer à reeleição em 2024. (Foto: Twitter/Casa Branca)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que tentará a reeleição pelo Partido Democrata. Se vencer, ele terá 82 anos quando assumir o segundo mandato e 86 em seu término — o que colocaria o democrata, pela segunda vez, como a pessoa mais idosa a assumir a presidência dos Estados Unidos (Donald Trump não está muito atrás; ele terá 78 anos durante a eleição de 2024 e se tornaria octogenário durante um outro mandato presidencial).

Biden é “um homem de 80 anos saudável e vigoroso”, de acordo com um relatório de fevereiro do médico da Casa Branca, Kevin O’Connor. Apesar de ter tratado recentemente um carcinoma basocelular, um câncer de pele comum e de crescimento lento, Biden não tem nenhum grande problema de saúde, não fuma nem bebe e faz exercícios físicos pelo menos cinco dias por semana.

“O espectro de saúde de idades mais avançadas varia muito amplamente”, afirmou a médica Holly Holmes, professora e catedrática em gerontologia do Centro de Ciências de Saúde da Universidade do Texas, em Houston. “À medida que envelhecemos, ficamos cada vez mais distintos em relação aos nossos colegas de faixa etária, e fica difícil generalizar a respeito de como seria um octogenário ‘típico’.”

O médico R. Sean Morrison, professor e catedrático em geriatria da Escola de Medicina Icahn, do Hospital Monte Sinai, em Nova York, acrescentou que as mudanças decorrentes do envelhecimento ocorrem em momentos diferentes para pessoas diferentes. Alguns idosos de 85 anos têm corpos mais saudáveis do que pessoas de 65, e grande parte da variação é relacionada aos seus genes e estilos de vida antes dos 60.

Mas à medida que entramos nos 80 ou até em meio aos 70 algumas mudanças comuns relacionadas à idade tendem a ocorrer, como perda de massa muscular e densidade óssea, que torna as pessoas mais suscetíveis a doenças e ferimentos.

Estresse e vigor

Octogenários tendem a ter menos energia do que pessoas mais jovens, portanto se cansam mais facilmente, afirmou Morrison.

Mody acrescentou que estresses e mudanças de rotina podem ser “mais difíceis de processar” porque tecidos e órgãos de idosos levam mais tempo para se recuperar depois de esforços ou lesões.

As pessoas também podem levar mais tempo para se recuperar de resfriados, covide outras infecções, pois o sistema imunológico fica menos responsivo com a idade.

Muitos idosos não dormem bem, em parte porque passam menos em sono profundo de ondas lentas, o que os torna mais suscetíveis a despertar no meio da noite. “Octogenários tendem a dormir cerca de uma hora menos que adultos mais jovens”, afirmou Morrison.

Cérebro

A maioria dos octogenários saudáveis não tem problemas em realizar tarefas cognitivas complexas, como resolução de problemas e planejamentos, afirmou Morrison, mas podem achar mais difícil realizar tarefas múltiplas simultaneamente e aprender coisas novas. Alguns têm dificuldades para se lembrar de algumas palavras. A velocidade de reação também pode diminuir, mas normalmente diminui bem pouco — na ordem de frações de milissegundo, afirmou Morrison.

Os cientistas não sabem exatamente por que essas mudanças ocorrem, mas o cérebro diminui levemente de tamanho com a idade por causa da perda de neurônios, então isso poderia desempenhar um papel, afirmou o médico Scott Kaiser, diretor de saúde cognitiva geriátrica do Instituto Pacific de Neurociência, em Santa Monica, Califórnia. De modo interessante, certas capacidades cognitivas — como vocabulário e pensamento abstrato — podem permanecer inalteradas ou até melhorar com a idade, também por razões desconhecidas, afirmou ele.

Demência é mais comum com a idade, mas ainda afeta apenas uma minoria de octogenários. De acordo com o Estudo Nacional de Tendência de Saúde e Envelhecimento, 10,9% das pessoas com 80 a 84 anos e 18,7% das pessoas com 85 a 89 anos apresentaram sintomas de demência em 2019. “Essas condições são parte normal ou inevitável do envelhecimento”, afirmou Kaiser.

Ainda assim, é importante lembrar que todos envelhecem de maneiras diferentes e que idade não define a saúde das pessoas. Muitos octogenários são mais saudáveis do que pessoas 20 anos mais jovens, afirmou Mody, e as escolhas que eles fazem na terceira idade também são importantes: pesquisas sugerem que adotar comportamentos saudáveis mesmo a partir dos 90 anos é capaz de prolongar a vida das pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/se-for-reeleito-presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-encerrara-seu-segundo-mandato-com-86-anos-de-idade/

Se for reeleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden encerrará seu segundo mandato com 86 anos de idade

2023-05-02