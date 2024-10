Geral “Se você ficar, você morrerá”, diz prefeita de Tampa, nos Estados Unidos, onde furacão “explosivo” deve tocar o solo

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Prefeita de Tampa, na Flórida, Jane Castor, afirmou o furacão será catastrófico para a cidade. (Foto: Reprodução)

“Se você escolher ficar em uma das zonas de evacuação, você vai morrer”. A frase foi dita pela prefeita de Tampa, na Flórida, Jane Castor, e dá a dimensão do tom de preocupação de autoridades nos Estados Unidos com o furacão Milton, que o governo norte-americano teme ser um dos piores do século na Flórida.

A cidade de Tampa é dividida em cinco áreas, e duas delas a evacuação é obrigatória, de acordo com autoridades locais.

Classificado como “explosivo” pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), o Milton começou a segunda-feira (7) como um furacão de categoria 2 e, em pouco mais de quatro horas, pulou três categorias, até alcançar a 5, a máxima, na escala de intensidade de furacões.

Nesta terça-feira (8), o furacão avançava sobre o golfo do México em direção à baía de Tampa, na costa oeste da Flórida, onde deve tocar o solo nesta quarta-feira (9).

“Todos na baía de Tampa devem ficar atentos. Será catastrófico para a nossa área”, completou a prefeita da cidade. O governo local estabeleceu que duas das cinco zonas da cidade têm evacuação obrigatória, que deve ser a maior nos últimos oito anos nos EUA — a última dessas dimensões ocorreu durante o furacão Irma, em 2017.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez coro com o tom alarmista de Castor e pediu que os moradores das zonas demarcadas saiam “agora, agora, agora”.

“Se vocês estão sob ordem de evacuação, vocês devem evacuar agora, agora, agora. Vocês já deveriam ter evacuado. É uma questão de vida ou morte, e isso não é exagero… É uma questão de vida ou morte”.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, também pediu que os moradores abandonem suas casas o quanto antes.

O Centro de Furacões dos EUA anunciou em seu último boletim que o furacão Milton voltou para a categoria 5, colocando-o no nível máximo da escala utilizada para medir a intensidade de um furacão. “O Milton pode ser o pior furacão a atingir a Flórida nos últimos 100 anos”, afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden.

Algumas horas antes, o furacão tinha sido rebaixado da categoria 5 para a 4, a mesma do Helene, que matou mais de 230 pessoas, sendo o segundo mais mortal a atingir os EUA nas últimas cinco décadas, ficando atrás apenas do Katrina, em 2005, com mais de 1,8 mil vítimas.

“É provável que haja flutuações na intensidade enquanto Milton se desloca pelo leste do Golfo do México, mas espera-se que seja um furacão importante e perigoso quando chegar à costa centro-oeste da Flórida na noite de quarta-feira”, informou Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). As informações são do portal de notícias G1.

2024-10-08