“Neste momento, se não somos parte da solução, somos parte do problema", disse Meghan. (Foto: Reprodução)

“Neste momento, se não somos parte da solução, somos parte do problema", disse Meghan

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, falou sobre a importância de exercer o direito ao voto nos Estados Unidos durante evento de registro de eleitoras organizado por Michelle Obama realizado na quinta-feira (20).

“Acho que obviamente estamos enfrentando muitos problemas em nosso mundo agora, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, mas podemos e devemos fazer tudo o que pudermos para garantir que todas as mulheres tenham suas vozes ouvidas”, disse Markle.

“Neste momento, se não somos parte da solução, somos parte do problema. Se você não vai lá e votar, então você é cúmplice”, opinou.