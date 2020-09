Acontece Sebrae RS disponibiliza ferramenta para diagnóstico completo de empresas

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Sebrae RS)

Para ajudar o empreendedor a trabalhar os processos da sua empresa para que ela vá mais longe e tenha sucesso nesses novos tempos, o Sebrae RS criou a ferramenta Scanner Sebrae, que já está disponível no site. O Scanner Sebrae permite a realização de uma radiografia completa dos negócios. “É uma maneira de dar mais clareza às reais necessidades do empresário, ajudando a enxergar as áreas que precisam de melhoria, bem como direcionar melhor a tomada de decisão, preparando a empresa para o futuro”, relata analista da área de Desenvolvimento e Curadoria de Produtos do Sebrae RS, Marie Christine Fabre.

Como funciona

A partir de um jogo de perguntas e respostas organizado em cinco blocos – Pessoas, Planejamento, Finanças, Mercado e Processos é possível medir o grau de maturidade de diversas áreas da empresa, e, de acordo com os resultados, receber orientação sobre produtos do Sebrae RS que poderão ajudar a melhorar a performance do empreendimento. E ainda: quanto mais for avançando nas respostas, maior será o valor de Sebrae Coins recebido, moeda virtual que permite desconto na compra de outros produtos da organização disponíveis no portal.

