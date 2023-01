Rio Grande do Sul Sebrae-RS empossa nova diretoria e inaugura espaço inovador para análise de dados

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Luiz Carlos Bohn (à esq.) assume a presidência do Conselho Deliberativo Estadual da organização para a gestão 2023-2026. Foto: Carol Negreiro Foto: Carol Negreiro

A diretoria executiva que irá comandar o Sebrae-RS nos próximos quatro anos foi apresentada oficialmente nesta terça-feira (17). Luiz Carlos Bohn, também presidente do Sistema Fecomércio-RS, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da entidade para a gestão 2023-2026. Ele substitui Gilberto Porcello Petry, presidente da Fiergs, que ocupava o cargo desde 2019. Completam a diretoria executiva os reeleitos André Vanoni de Godoy (diretor-superintendente), Ayrton Pinto Ramos (diretor técnico) e Marco Aurélio Paradeda (diretor de administração e finanças).

“Assumo com a bagagem e as experiências que a atuação à frente do setor terciário me proporcionaram. Por todos esses anos que sou um empresário e que estou ao lado dos empresários, avalio que tenho uma sensibilidade às dores, às dificuldades e às motivações de um empreendedor”, avalia Bohn. O presidente ressaltou ainda que os pequenos negócios são o nascedouro das grandes empresas, e que sua gestão estará direcionada a quatro eixos de atuação: melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas que fomentem a economia local; educação empreendedora; inovação e digitalização; e busca de recursos que incentivem e contribuam com a expansão dos negócios a partir do acesso ao crédito.

De acordo com Bohn, o orçamento destinado para 2023 é de R$ 330 milhões e, do total, dois terços serão destinados ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas do estado. “O comércio eu conheço bem, minha missão agora é ampliar a atuação no agronegócio e na indústria para equiparar os projetos dos três setores, a fim de que tenham o mesmo peso e importância na visão estratégica da entidade”, disse.

Luiz Carlos Bohn é natural de São Sebastião do Caí e tem 76 anos. Em julho de 2022, foi conduzido pela terceira vez para a presidência do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (gestão 2022/2026). É também o 2º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio e ocupa o cargo de coordenador das Câmaras Brasileiras do Comércio. Empresário e bacharel em Ciências Contábeis, desde 1967 atua na LC Bohn Contabilidade LTDA, empresa com sede em São Sebastião do Caí e filiais em Vale Real e Feliz.

Uso de dados na gestão

O evento de posse foi realizado na sala de Decisão Orientada por Cultura Analítica (D.O.C.A.), inaugurada também nesta terça-feira como resultado da priorização da última gestão no uso de dados para a tomada de decisão, fomentando uma maior cultura analítica dentro da organização. O espaço, pioneiro entre as unidades do Sebrae no Brasil, proporcionará consultas em tempo real sobre empreendedorismo e sobre o mercado gaúcho.

“A análise de dados passará a ser obrigatória para as empresas de qualquer tamanho no futuro, especialmente pela grande quantidade de informações que temos disponível. Os dados não significam muito sem um olhar crítico e podem até induzir a decisões erradas. Por isso, a D.O.C.A será utilizada para mudarmos uma cultura interna, mas também conseguiremos habilitar pequenos negócios a utilizarem dados na sua gestão, a partir de capacitações”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Godoy.

O novo ambiente colaborativo está localizado na sede administrativa da organização (Rua Sete de Setembro, 555 – Centro de Porto Alegre). Em seus quase 100 metros quadrados, o projeto foi concebido com a orientação do Cappra Institute for Data Science, entregando um ambiente com características que estimulam o pensamento disruptivo, com linhas, cores e disposição de móveis planejada para estimular dinâmicas de grupos multidisciplinares.

