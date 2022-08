Rio Grande do Sul Sebrae RS oferece 25 bolsas para acelerar startups gaúchas

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com foco em inovação e tecnologia, programa tem duração de seis meses e terá aporte final de R$ 36 mil para cada sócio empreendedor selecionado. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sebrae RS está com inscrições abertas para que startups gaúchas participem da primeira edição do Programa Acelera X. Podem concorrer ao edital empresas de qualquer segmento de atuação que apresentem um projeto de inovação e tecnologia próprios. Serão selecionados 25 sócios, que receberão uma bolsa mensal de R$ 6 mil ao longo de seis meses, período no qual irão acelerar e desenvolver a solução proposta. As inscrições podem ser feitas pelo site www.worldlabs.org/opportunity/acelera-x/about até domingo (07). Os 25 projetos selecionados serão conhecidos em 23 de agosto.

O programa nasce a partir de duas prerrogativas: o Marco Legal de Inovação (2004) e a Política de Inovação Sebrae (2021). De acordo com a analista de Inovação da organização, Paula Fogliatto Prado, o processo seletivo levará em conta critérios técnicos, tais como: grau de inovação do projeto proposto, seus benefícios e diferenciais, potencial de mercado, a viabilidade técnica da entrega do projeto e o nível de maturidade, que evidencie a validação no mercado.

“A partir da seleção, cada empresa terá um acompanhamento técnico especializado, com um plano de trabalho e cronograma de atividades definidos. O objetivo final é, ao longo da jornada, transformar a ideia proposta em uma iniciativa concreta que possa chegar ao mercado na forma de uma solução”, explica.

O Programa Acelera X conta ainda com a parceria da Associação Gaúcha de Startups (AGS) e da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, que trarão benefícios diferenciados para as startups selecionadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul