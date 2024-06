Porto Alegre Sebrae RS oferece consultoria a empresas atingidas pela enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Microempreendedor Individual poderá receber até R$ 3 mil; microempresas até R$ 10 mil; e empresas de pequeno porte até R$ 15 mil (Foto: Júlio Ferreira/PMPA)

O Sebrae RS lançou um programa para ajudar micro e pequenas empresas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre. A iniciativa oferece consultoria e auxílio na reposição de materiais e insumos para que os empreendedores retomem suas atividades.

O Sebraetec Supera irá contribuir no mapeamento das empresas em relação às necessidades para recuperação do espaço físico, de materiais e de insumos. A SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) irá fornecer as informações das empresas atingidas pelas enchentes.

Após avaliação do espaço físico da empresa e o trabalho de consultoria, os empreendedores beneficiados receberão reembolso de até R$ 15 mil sobre os custos com reparos, manutenção ou reposição de equipamentos e mobiliários afetados pelas águas. O MEI (Microempreendedor Individual) poderá receber até R$ 3 mil; microempresas até R$ 10 mil; e empresas de pequeno porte até R$ 15 mil. Mais informações e inscrições no Sebraetec Supera neste link.

