Por Bruno Laux | 15 de março de 2025

O ministro Sidônio Palmeira, chefe da Secom da Presidência, vem articulando para o início de abril um evento com o presidente Lula e ministros. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Balanço de ações

O ministro Sidônio Palmeira, chefe da Secom da Presidência, vem articulando para o início de abril um evento com o presidente Lula e ministros para a apresentação de um balanço das entregas realizadas na primeira metade da atual gestão. O encontro, mobilizado em meio às tentativas do Planalto de reverter a queda de popularidade do presidente, deve dar destaque às principais realizações e ações populares do governo desde o início de 2023.

Jornada independente

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), confirmou nesta semana a decisão do partido em rejeitar a formação de uma federação com o PP e o União Brasil. Impulsionada pela eleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara, a bancada da legenda decidiu majoritariamente seguir atuando de forma independente.

Ideia continuada

Apesar da negativa do Republicanos, o PP e o União Brasil decidiram seguir com consultas internas sobre a possibilidade de formar uma federação, de olho nas eleições de 2026. A potencial parceria será objeto de diálogo das cúpulas dos partidos na próxima semana com as bancadas do Congresso e governadores.

Ato em Copacabana

Apoiadores de Jair Bolsonaro se reunirão em Copacabana neste domingo para um ato em defesa da anistia aos presos pelos ataques do 8 de Janeiro. Convocado pelo ex-presidente nas redes sociais, o evento contará com a participação de diferentes lideranças bolsonaristas que devem discursar ao lado do ex-mandatário em cima de trios elétricos.

Público incerto

Com previsão inicial de reunir 1 milhão de pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro diminuiu as expectativas e aguarda a participação de cerca de 500 mil apoiadores no ato agendado para este domingo, em Copacabana. Entre integrantes do PL e aliados do ex-mandatário, que dialogam nos bastidores sobre o temor de possível esvaziamento do evento, há a aposta de cerca de 400 mil participantes.

Ausência confirmada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não deve participar neste domingo do evento convocado pelo marido, Jair Bolsonaro, em Copacabana. A esposa do ex-presidente, que está se recuperando de um procedimento realizado nesta semana, não foi liberada pelos médicos para atividades do porte de uma manifestação.

Evento histórico

Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a COP 30, prevista para novembro em Belém (PA), representará o evento mais importante do setor desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015. A líder ministerial afirma que, se tratando de mudanças climáticas, “tudo o que havia para discutir sobre estrutura, processos e regras já foi feito” e que o atual momento é de implementação.

Aproximação com o Legislativo

Em um encontro fora de agenda, o presidente Lula almoçou nesta semana com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente. Otimista com a possível melhora das relações entre o Executivo e o Congresso, o chefe do Planalto vem intensificando mobilizações para se aproximar das lideranças parlamentares.

Mulheres no campo

Representantes do Movimento dos Pequenos Agricultores foram a Brasília nesta sexta-feira para uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre pautas do setor. Em paralelo às ações do “8M – Dia Internacional das Mulheres”, o grupo esteve dialogando sobre o papel feminino na produção de alimentos, no abastecimento popular e nas ações contra a fome.

Monitoramento de preços

Postos de combustíveis poderão ter que informar em tempo real os preços praticados em seus estabelecimentos, a partir do avanço do projeto de criação do Cadastro Nacional de Preços de Combustíveis. Em análise na Câmara, a proposta do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) visa promover a transparência e a concorrência no mercado de combustíveis, combatendo práticas abusivas e aumentos injustificados.

Estradas rurais

Está tramitando na Câmara a proposta de criação do Programa de Infraestrutura Rural Sustentável, apresentada pelo deputado Adriano do Baldy (PP-GO). A iniciativa visa promover a construção, manutenção e melhoria de estradas vicinais em áreas agrícolas, utilizando tecnologias e práticas sustentáveis.

Luz na Escola

O deputado Pedro Uczai (PT-SC) está mobilizando na Câmara uma proposta de criação do Programa Luz na Escola para levar energia elétrica a todas as escolas da educação básica da rede pública. Com foco principal em entidades educacionais situadas em áreas remotas, como na Amazônia Legal, o parlamentar sugere a instalação de sistemas de geração de energia nas instituições com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, além de outras fontes de financiamento.

Parceria para revitalização

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta sexta-feira com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, para dialogar sobre um projeto de parceria para a revitalização do Trecho 2 da Orla do Guaíba. A iniciativa prevê uma série de intervenções para melhorias estruturais e novas atrações na região, de modo a consolidar a utilização do espaço junto às estruturas já revitalizadas em seu entorno.

Desfibriladores públicos

Começou a ser discutido na Câmara de Porto Alegre o projeto da vereadora Vera Armando (PP) que obriga a disponibilização de Desfibriladores Externos Automáticos em shoppings centers, centros empresariais, estádios e outros estabelecimentos. A disponibilização das estruturas, acompanhadas por responsável técnico médico, visa reduzir a mortalidade relacionada a paradas cardíacas e promover maior segurança à população.

Catástrofe em pauta

A Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara dos Deputados realizou uma visita nesta sexta-feira à sede da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do RS. O subchefe do órgão gaúcho, coronel Santiago de Castro, apresentou um panorama da catástrofe climática em 2024, além das ações e investimentos do governo estadual para aprimorar a gestão de riscos e desastres.

