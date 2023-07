Rio Grande do Sul Secretaria da Educação promove segunda edição da Jornada Pedagógica 2023 de 19 a 21 de julho

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As transmissões acontecem a partir das 8h30 pelo canal do YouTube TV Seduc RS Foto: SeducRS As transmissões acontecem a partir das 8h30 pelo canal do YouTube TV Seduc RS. (Foto: SeducRS) Foto: SeducRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para orientar as equipes diretivas e o corpo docente das escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul sobre as atividades do segundo semestre letivo, a secretaria da Educação (Seduc) promove, entre esta quarta e sexta-feira, dias 19 e 21 de julho, a segunda edição da Jornada Pedagógica 2023.

As transmissões acontecem a partir das 8h30 pelo canal do YouTube TV Seduc RS. Para que as comunidades escolares possam esclarecer dúvidas e acompanhar o mesmo conteúdo, a exibição ocorrerá ao vivo em três turnos (manhã, tarde e noite), conforme o horário de funcionamento das escolas estaduais. De forma paralela, serão disponibilizadas outras atividades no site Portal Educação.

Entre os objetivos das atividades estão: a acolhida dos professores, o planejamento das aulas, a discussão sobre a importância da análise dos dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e da Avaliação Diagnóstica, bem como os Estudos de Recuperação Contínua para a construção de planejamentos de aprendizagem. Também serão debatidos o uso pedagógico das avaliações e o calendário letivo das atividades formativas para o restante do ano.

Na quarta-feira (19) serão feitas diversas apresentações até às 20h30. Entre os participantes estão a diretora do Desenvolvimento Curricular da Educação Básica, Sherol dos Santos, o subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Rodrigues, e as assessoras Rossana Aguiar e Kátia Rocha.

A quinta-feira (20) será destinada a atividades internas. Com base nos conteúdos do dia anterior, as escolas estaduais irão elaborar o planejamento das atividades e cronograma para o segundo semestre. O plano de ação conterá as datas e os professores envolvidos em cada uma delas. Para auxiliar as escolas nesse processo, haverá transmissões ao longo do dia pela TV Seduc, além de um momento de acolhida na parte da manhã.

Por fim, na sexta-feira (21), serão incluídos no planejamento outros elementos, como as metodologias ativas, as avaliações formativas e externas, a busca ativa, os materiais complementares a serem utilizados e as orientações gerais.

Para Rodrigues, as lives levarão esclarecimentos para a comunidade escolar e indicarão as prioridades para a consolidação das aprendizagens no restante do ano. “Queremos que as equipes escolares e os docentes estejam envolvidos nesse momento de recesso, que também é uma oportunidade de reflexão e planejamento. Os técnicos da Seduc estarão disponíveis on-line para responder às dúvidas e auxiliar as escolas sobre as datas importantes que serão contempladas na reta final do ano letivo”, detalhou.

Cronograma

Quarta-feira – A partir das 8h30: Acolhida, apresentação das principais datas, planejamento e uso pedagógico das avaliações

Quinta-feira – A partir das 8h30: Preparação das escolas, planejamento das datas e organização interna com disponibilização de materiais

Sexta-feira – A partir das 8h30: Conclusão do planejamento a partir do plano de ação e validação pelos gestores da Seduc

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/secretaria-da-educacao-promove-segunda-edicao-da-jornada-pedagogica-2023-de-19-a-21-de-julho/

Secretaria da Educação promove segunda edição da Jornada Pedagógica 2023 de 19 a 21 de julho

2023-07-17