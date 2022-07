Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde alerta que risco de morte por covid é três vezes maior para não vacinados de 12 a 29 anos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estatística leva em conta os casos fatais registrados desde janeiro. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontam que a mortalidade por covid entre os gaúchos de 12 a 29 anos foi 3,2 vezes maior para quem não recebeu qualquer dose de vacina contra a doença, em comparação aos que completaram ao menos o esquema primário (duas etapas ou aplicação única). A estatística leva em conta os casos fatais registrados desde janeiro.

É justamente nessa faixa etária que se constata atualmente o maior contingente de habitantes no Rio Grande do Sul com apenas uma aplicação dos imunizantes de dupla fase disponíveis no País (Coronavac, Oxford e Pfizer) ou que sequer estenderam o braço à primeira picada.

O aumento no risco de óbito pelo coronavírus também é perceptível nas demais idades: dentre os adultos na faixa dos 30 aos 59 anos, aqueles sem dose alguma tiveram 5,1 vezes mais chance de sucumbir ao coronavírus do que os contemplados com o esquema primário completo. Já na população idosa (60 anos em diante), essa proporção foi ainda maior, de 5,7.

Faixa crítica

Conforme mencionado anteriormente, a faixa dos 12 aos 29 anos é a que apresenta hoje a pior cobertura vacinal. Enquanto o índice de pessoas com pelo menos o esquema primário completo (duas doses ou aplicação única) é de 93% na faixa dos 30 aos 59 anos e de 98% entre os idosos, no segmento dos 12 aos 29 anos o índice é de 82%.

Além disso, quase 7% da população gaúcha apta à imunização ainda não buscou nem a primeira picada, o que representa aproximadamente 194 mil pessoas. A proporção supera à verificada nas demais faixas.

Segunda dose

Contempla adolescentes (12 a 17), jovens (18 a 20) e adultos (18 em diante), essa faixa dos 12 aos 29 anos é também a de maior número de pessoas vivendo no Rio Grande do Sul com a segunda dose em atraso.

Dentre as 684 mil pessoas que se submeteram à primeira dose mas até agora não voltaram para o segundo procedimento dentro do prazo preconizado, 290 mil (42,4%) têm entre 12 e 29 anos. Outros 223 mil (32,6%) tem 30 anos ou mais, enquanto 170 mil (24,8%) são crianças dos 5 aos 11 anos.

Vacinação no RS

Números atualizados nesta sexta-feira (8) apontam que o Rio Grande do Sul já aplicou mais de 25,8 milhões de doses contra a covid desde o dia 19 de janeiro de 2021, data de início da campanha nacional de imunização. A ofensiva, vale lembrar, começou de forma gradual e escalonada, contemplando primeiramente trabalhadores da saúde, idosos e outros segmentos.

Dentre a população apta ao procedimento (a partir dos 5 anos), 93,6% já recebeu ao menos uma dose de vacina e 86,4% completou o esquema primário. Também já são mais de 5,38 milhões de pessoas com a primeira dose de reforço e outras 1,24 milhão com o segundo reforço.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul