Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde do RS apresenta projeto de um Hospital de Pronto Socorro em Pelotas

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

A proposta também foi apresentada pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, à bancada gaúcha no Congresso. Foto: Divulgação/SES A proposta também foi apresentada pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, à bancada gaúcha no Congresso. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

Elaborado pelo governo do Estado, o projeto para a construção de um Hospital de Pronto Socorro em Pelotas foi enviado ao Ministério da Saúde, em Brasília, nesta terça-feira (6). A proposta também foi apresentada pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, à bancada gaúcha no Congresso. O objetivo foi pleitear recursos de emendas parlamentares federais de 2021 para auxiliar na execução da obra e na compra de equipamentos.

“O HPS de Pelotas poderá ter condições de atender toda a região Sul do RS, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas”, explicou Arita. O projeto foi alinhado no último dia 1º, durante visita do secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Jorge Kormann.

Durante o encontro virtual com os parlamentares, foi apresentada outra prioridade da SES (Secretaria da Saúde), para a qual a secretária Arita pleiteou recursos de emendas parlamentares: suprir a carência de serviços de saúde de média complexidade que tiveram demandas reprimidas em consequência da Covid-19. “Estamos buscando ampliar o acesso ao SUS (Sistema Único de Saúde) na pós-pandemia”, ressaltou Arita.

O projeto inclui procedimentos ambulatoriais e serviços clínicos e cirúrgicos nas especialidades de ginecologia, cirurgia geral, gastroenterologia, otorrinolaringologia, oftalmologia (urgência e emergência e tratamento de catarata e deslocamento de retina), cirurgia vascular (tratamento de varizes), urologia e coloproctologia. Esses serviços foram apontados pela equipe técnica da SES como as maiores necessidades de saúde nas diferentes regiões do Estado e que atualmente há filas.

O deputado federal Giovani Cherini elogiou a forma como a Secretaria da Saúde conduziu os repasses de emendas parlamentares. “Estamos bem alinhados entre Executivo estadual e Legislativo, formando uma ótima parceria”, descreveu.

Emendas parlamentares federais

Entre 2019 e 2020, cerca de R$ 300 milhões foram repassados a hospitais e Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Rio Grande do Sul, referentes a emendas parlamentares federais, incluindo valores distribuídos para o combate à Covid-19.

Os recursos foram utilizados para oferecer pelo SUS mais de 84 mil consultas, 100 mil exames, 9,4 mil cirurgias, 10,5 mil outros procedimentos, pagamento de pessoal, reformas, compra de medicamentos e insumos, além do pagamento de outras despesas. Nas Apaes, os valores foram aplicados na execução de mais de 13,4 mil consultas, 120 exames, pagamento de pessoal, reformas e despesas gerais.

