Secretaria da Saúde entrega mais de 40 câmaras-frias para conservação de vacinas em 14 regiões gaúchas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Uma segunda etapa da iniciativa destinará 43 equipamentos. (Foto: Alina Souza/SES)

A fim garantir maior segurança na conservação de doses de vacina, 14 regiões do Rio Grande do Sul receberam da Secretaria Estadual da Saúde (SES) um lote de 41 câmaras-frias. Trata-se de uma primeira entrega de um total de 120 equipamentos destinados a Coordenadorias do órgão que não contam em suas sedes com um gerador de energia para situações de emergência.

Os equipamentos possuem bateria suficiente para 36 horas ininterruptas, mantendo assim a temperatura de refrigeração mesmo em casos de “apagão” por causas internas ou externas. Também contam com sistema de alarmes em casos de queda ou interrupção de energia.

As unidades contempladas pela SES abrangem um total de 324 dos 497 municípios gaúchos. Uma segunda etapa destinará 43 câmaras-frias para diferentes áreas do Estado, ao passo que outras 36 permanecerão em reserva na Divisão de Gestão de Patrimônio da SES, para eventual envio a Coordenadorias que necessitem de ampliação de seu espaço para armazenamento.

O investimento totaliza R$ 1,3 milhão, dos quais R$ 64,3 mil são oriundos do Tesouro do Estado e o restante assumido pelo governo federal, conforme destacado nessa quarta-feira (30) em cerimônia na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), localizada em Porto Alegre. Participaram a titular da Secretaria, Arita Bergmann, e o adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Rivaldo Venâncio da Cunha

Coordenadorias contempladas

– Frederico Westphalen: 2 câmaras frias.

– Pelotas: 4 câmaras frias.

– Santa Maria: 4 câmaras frias.

– Caxias do Sul: 4 câmaras frias.

– Bagé: 3 câmaras frias.

– Cruz Alta: 2 câmaras frias.

– Alegrete: 2 câmaras frias.

– Santo Ângelo: 4 câmaras frias.

– Santa Cruz: 2 câmaras frias.

– Santa Rosa: 3 câmaras frias.

– Palmeira das Missões: 2 câmaras frias.

– Lajeado: 3 câmaras frias.

– Ijuí: 3 câmaras frias.

– Osório: 3 câmaras frias.

(Marcello Campos)

2024-10-30