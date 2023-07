Rio Grande do Sul Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado abre edital para serviço voluntário

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Em Sapucaia, o serviço acontece no Parque Zoológico Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul abriu dois editais, nesta segunda-feira (03), para serviços voluntários. Os editais abertos são para as cidades de Sapucaia do Sul e São Francisco de Paula.

Em Sapucaia, o serviço acontece no Parque Zoológico. Para São Francisco de Paula, os serviços estarão destinados ao Parque Estadual do Tainhas.

Ambas as atividades não serão remuneradas. Os trabalhos serão de forma espontânea e com objetivos de engajar os cidadãos em ações voltadas à conservação ambiental. Poderão prestar serviço voluntário quaisquer cidadãos com idade mínima de dezoito anos. Maiores de 16 anos poderão se voluntariar com autorização expressa dos responsáveis.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias totalizando 30 horas de serviço voluntário. O início das atividades será no dia 20 de julho e o encerramento dia 25 do mesmo mês.

Os horários da prestação do serviço voluntário serão previamente ajustados entre as partes conforme necessidade do setor onde será prestado o serviço.

