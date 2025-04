Política Secretária do PT exigiu desvio de verba de projeto do Ministério do Trabalho para campanha

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Pasta comandada pelo ministro Luiz Marinho suspendeu repasses para apurar a denúncia. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

A secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, foi gravada por um ex-aliado cobrando dele que recursos públicos de um projeto de capacitação profissional de jovens fossem desviados para a campanha eleitoral dela, em 2024.

A pasta, controlada por Luiz Marinho (PT), informou que pediu esclarecimentos à ONG e suspendeu o repasse de novos recursos “até que seja finalizada a apuração e análise das informações”. Anne Moura disse que nunca praticou nada ilegal e que o ex-aliado quer prejudicar a imagem dela.

A ONG Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia (Iaja), fundada e controlada por Anne, vai receber R$ 1,2 milhão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para oferecer cursos de qualificação profissional para 750 estudantes. A parceria foi assinada em setembro.

“Eu quero falar do projeto nosso, do MTE. Nós precisamos saber como que… Eu preciso de dinheiro. De forma objetiva: eu preciso de dinheiro. Estamos prestes a ganhar essa eleição, só que a gente precisa saber como a gente vai fazer isso”, afirma a dirigente do PT nacional na gravação a que o Estadão teve acesso.

A conversa foi gravada por Marcos Rodrigues, ex-presidente do Iaja e um antigo aliado de Anne Moura. Ambos romperam em dezembro e ele afirma que operava, a mando da secretária do PT, um esquema de desvios de verbas e de finalidades na ONG em benefício dela.

No diálogo, Anne Moura perguntou sobre os salários que seriam pagos ao coordenador-geral e para a coordenadora-adjunta do projeto e disse que os valores deveriam ser revertidos para a campanha.

“Esse dinheiro já pode ser recebido? Agora, essa primeira parcela? Então vamos acelerar isso aí que isso já me ajuda muito. Eu tô contando os centavos disso aqui. Eu preciso ganhar essa eleição. O nível de perseguição está muito grande. Não podemos desperdiçar nada, nós vamos ter que ganhar essa eleição”, afirmou.

O então presidente da ONG respondeu que não poderia “direcionar todo o valor” da primeira parcela recebida porque “tem um trabalho que foi feito”.

“Mas eu só preciso agora, depois não vou precisar. Eu só preciso agora. O momento que eu mais preciso da minha vida inteira é agora. Depois não vou precisar. Esse que é o problema. E é agora mesmo, antes de chegar a eleição. Por isso que eu tô te falando… Se já pode pagar, já paga”, afirmou a dirigente petista.

Marcos Rodrigues respondeu dizendo acreditar que em poucos dias o dinheiro seria depositado e ele poderia fazer o direcionamento.

“Muito bom, já paga, já paga. E discute para mim qual a forma que chega o dinheiro. Me mande todo o dinheiro possível. Para ganhar a eleição. Não tenho alternativa, não to colocando nada nos bolsos. Eu já estou devendo 1 milhão e 100 mil dessa eleição, do tamanho que tá. Essa eleição cresceu, está muito grande”, disse.

Marcos Rodrigues afirma que não transferiu o recurso porque tomou conhecimento de um “golpe” para tirá-lo do comando da ONG.

A nova denúncia de mau uso de recursos públicos se junta a outras duas. Uma verba do governo do Amazonas destinada para um projeto cultural com crianças foi parar, em parte, em uma escola de samba que homenageou a dirigente petista. Além disso, ela também foi gravada dizendo que a cúpula do Ministério da Cultura deu aval ao uso de um programa do governo federal para beneficiar campanhas.

O Iaja é a ONG que coordena o comitê de cultura do Amazonas, estrutura do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), do Ministério da Cultura. A iniciativa, distribuída por todos os estados, é marcada por influência política e partidária do PT.

Em nota, Anne Moura reafirmou que jamais praticou “qualquer ilegalidade no exercício” de suas atividades e que as gravações “estão sendo utilizados em uma ofensiva cujo único objetivo é macular sua imagem, distorcendo falas fora de contexto para alimentar uma campanha massiva de matérias persecutórias e inverídicas contra mim”. Ela acrescentou que, “diante desses absurdos”, está “adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos”. (Com informações do Estado de S. Paulo)

Secretária do PT exigiu desvio de verba de projeto do Ministério do Trabalho para campanha

