Notas Capital Secretaria Municipal de Educação reduz o horário de atendimento

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) começou a funcionar com horário reduzido a partir desta terça-feira (24), tanto para atendimento ao público quanto para atividades internas. A redução na carga horária faz parte das medidas de combate à propagação do novo coronavírus, evitando a circulação e contato de pessoas ao máximo possível. O expediente acompanha o horário de atendimento das escolas municipais durante o período de enfrentamento da pandemia.

Mesmo com a suspensão das aulas, as instituições de ensino ficarão abertas das 9h às 15h para oferta de almoço. A previsão é de que as escolas retomem as aulas a partir de 13 de abril, mas o prazo pode ser revisto a qualquer momento devido às orientações dos serviços de saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital

Deixe seu comentário